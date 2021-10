Poitiers (AFP). Valls au congrès du PS: nous devons continuer à réformer

Manuel Valls a assuré samedi que son gouvernement devait "continuer à réformer" et qu'il n'y aurait pas de pause", devant le congrès du Parti socialiste à Poitiers. Il faut continuer à réformer "pour amplifier encore la croissance. Pour plus d?emplois", a poursuivi le Premier ministre, assurant que "faire baisser le chômage () c'est l?engagement du Président de la République. Et nous le tiendrons !". Le gouvernement prendra ses responsabilités sur le Pacte si le patronat ne respecte pas ses engagements en contrepartie des aides publiques accordées aux entreprises, a-t-il dit. "Nous attendons qu'ils tiennent leurs engagements", a dit le Premier ministre au sujet des représentants du patronat devant le congrès du PS à Poitiers. "Ce rendez-vous approche (sur l'évaluation du Pacte): chacun prendra ses responsabilités, et le gouvernement prendra les siennes!", a-t-il souligné. Manuel Valls a promis aux socialistes que le gouvernement allait "réussir", notamment en engageant "le prélèvement à la source de l?impôt sur le revenu, première étape d?une modernisation de notre imposition", lors du congrès de Poitiers. Les délégués l'ont applaudi debout lorsqu'il a rendu hommage dans son discours à François Hollande qui "incarne avec courage la voix de la France". Evoquant "le grand combat de notre temps" qu'est la lutte contre le jihadisme, le Premier ministre a lancé: "La France est à la hauteur de son rang de grande puissance. Elle est intervenue au Mali, au Sahel, en Irak pour combattre Daech. Soyons fiers de nos soldats, de celles et ceux qui défendent notre drapeau ! Soyons fiers, aussi, du Président de la République qui incarne avec courage la voix de la France !" Il a aussi rendu hommage à l'action des ministres des Affaires étrangères et de la Défense, Laurent Fabius et Jean-Yves Le Drian.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire