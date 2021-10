Tennis de table : le SPO Rouen s'envole pour la Pro A

Après une saison régulière quasi parfaite - l'équipe coachée par Eric Varin a terminé 2e derrière Boulogne-Billancourt - le SPO Rouen a franchi le dernier obstacle hier soir. En match de barrage pour la montée en Pro A, les pongistes normands ont défié Issy-les-Moulineaux, équipe qui se battait quant à elle pour ne pas descendre en Pro B. Les hommes d'Eric Varin ont bénéficié d'une salle chauffée à blanc et remplie comme jamais elle ne l'a été.

Can Akkuzu en force, Cantero serein

Dès le premier match, Can Akkuzu (n°69) donne le ton face au leader adverse, Fengtian Bai (n°31). malgré les 40 places d'écart entre les deux hommes, Can Akkuzu met KO son adversaire avec une victoire sèche trois sets à zéro.

Lors du second match, Wei-Dong Shi (n°24), leader du SPO Rouen, a bien une balle de match face au jeune et talentueux Alexandre Cassin (n°89), champion d'Europe junior mais il s'incline finalement au cinquième et dernier set.

C'est Jésus Cantero (n°63) qui donne l'avantage aux Normands juste avant la pause avec une victoire sereine face à Enzo Anglès (n°54). Après avoir perdu le premier set, le volcanique Espagnol du SPO a remporté les trois suivants. Le SPO Rouen mène alors 2-1 et est à deux victoires de la montée.

Dong au bout du suspense, Akkuzu finit le travail

Après la pause, Wei-Dong Shi a à coeur de se racheter face à Fengtian Bai. Dominé, le leader rouennais réagit pour finalement s'imposer à la belle. Can Akkuzu, pour qui c'était le dernier match sous les couleurs rouennaises, a le point de la victoire finale au bout de la raquette. Et il ne se fait pas prier. Dans un duel de coups droits surpuissants, c'est avec un revers plus percutant qu'il fait la différence et vient à bout d'Enzo Angles (3-1) avec un dernier set remporté 11-4.

Le président Dominique Fache, le coach Eric Varin, son prédécesseur Guillaume Marais, les joueurs et les spectateurs peuvent exulter. Le SPO Rouen est en Pro A. Reste à savoir où il jouera. Et s'il restait une place au Kindarena ?