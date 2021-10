Microsoft offre des Xbox360!

Le jeu vidéo L.A Noire est disponible depuis aujourd'hui en France sur les consoles haute définition Xbox 360 et PS3. La dernière trouvaille de l'éditeur Rockstar Games, derrière le succès de Grand Theft Auto et Red Dead Redemption, propulsera les joueurs dans le Los Angeles des années 1940 à travers plusieurs enquêtes policières.

L'immersion dans la ville californienne s'opérera par le biais du détective Cole Phelps, vétéran décoré pendant la Seconde Guerre mondiale. Idéaliste et prêt à servir son pays, le policier devra gravir les échelons de la LAPD en résolvant des enquêtes criminelles.



Les étudiants connaissent déjà les licences Microsoft qui leur sont dédiées et leur permettent de s'offrir des suites bureautiques à prix cassés. Pour l'achat d'un PC équipé de Windows 7, Microsoft vous offre une Xbox 360 4Gb.Le PC devra être acheté auprès de revendeurs précis et son prix devra être égal à 699 dollars.L'offre n'ayant pour l'heure été détaillée que pour le territoire américain, une arrivée en France est quand même confirmée.



Déjà disponible sur Xbox 360 depuis le 3 mai, l'extension Call of Duty : Black Ops - Escalation sortira sur PC le 2 juin, un mois tout rond après. Le prix proposé reste en revanche encore inconnu. Quant aux joueurs PS3, ils attendent toujours de savoir quand ils pourront toucher à ce pack multijoueur.