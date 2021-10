Paris (AFP). Chaleur: le gouvernement va rappeler vendredi le contenu du plan canicule

Le gouvernement va rappeler vendredi les "mesures" en cas de canicule, a précisé à l'AFP l'entourage de la secrétaire d'Etat aux Personnes âgées, Laurence Rossignol, qui avait auparavant annoncé le déclenchement d'un dispositif pour les 48 heures à venir. Vendredi matin, Marisol Touraine, ministre de la Santé, et Mme Rossignol feront un déplacement dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) parisien pour rappeler ces mesures, en vigueur comme chaque année depuis le 1er juin. Plus tôt dans la journée, Mme Rossignol avait indiqué qu'au cours de ce déplacement, les ministres allaient "annoncer les mesures canicule qui (lui) paraissent devoir être actionnées au moins pour les 48 heures qui viennent". "Laurence Rossignol a souhaité rappeler qu?à l?occasion d?un déplacement dans un Ehpad avec Marisol Touraine demain, les ministres expliqueront les mesures prévues en cas de canicule", a ensuite précisé à l'AFP son entourage. Depuis la canicule de 2003, qui avait causé la mort de 15.000 personnes en France, un "plan national canicule" est activé chaque année du 1er juin au 31 août. Son niveau 1, en vigueur depuis le 1er juin, correspond à l'activation d'une veille saisonnière, avec la mise en oeuvre d'un dispositif d'information préventive. Les trois autres niveaux (avertissement chaleur, alerte canicule et mobilisation maximale) sont activés en cas de passage en vigilance jaune, orange et rouge sur la carte de Météo-France, ce qui n'est pas le cas actuellement. La canicule se définit comme un niveau de très fortes chaleurs le jour et la nuit pendant au moins trois jours consécutifs.

