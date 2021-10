Kiev (AFP). Au moins 24 morts dans la flambée de violences dans l'est de l'Ukraine

Au moins 24 personnes, en majorité des séparatistes, ont péri dans l'est de l'Ukraine, où les rebelles prorusses ont lancé, selon Kiev, une "nouvelle offensive majeure", ont annoncé jeudi les autorités ukrainiennes et les séparatistes. Selon un représentant de la République populaire autoproclamée de Donetsk, Edouard Bassourine, cité par l'agence officielle des séparatistes, 14 rebelles et 5 civils ont été tués ces dernières 24 heures dans le regain de violences. De son côté, Iouri Birioukov, un proche conseiller du président ukrainien Petro Porochenko a fait état de cinq soldats tués sur sa page Facebook. Kiev a accusé les séparatistes prorusses d'avoir déclenché une "offensive majeure" avec plus de 10 chars et 1.000 hommes contre leurs positions à Mariinka mercredi à l'aube. Les rebelles ont eux côté nié ces accusations mais ont confirmé la tenue de combats près de cette localité. Dans un rapport publié mercredi soir, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a néanmoins indiqué avoir observé le "mouvement d'un grand nombre d'armes lourdes dans les territoires contrôlés par la République populaire de Donetsk, généralement vers l'ouest de la ligne de front, près de Mariinka, avant et durant les combats". L'OSCE, dont la mission est d'observer les évènements dans l'est de l'Ukraine, a précisé avoir notamment vu 8 véhicules blindés se diriger vers l'ouest, dont quatre étaient des chars, ainsi qu'un camion militaire transportant une pièce d'artillerie de calibre 122 millimètres ou encore une colonne d'infanterie. La mission, basée à Donetsk, a de plus rapporté avoir entendu environ 100 tirs sortants d'artillerie, lancés depuis une zone située entre 1 et 5 kilomètres de Donetsk entre 04H30 et 04H40 mercredi, ainsi que des tirs sortants de lance-roquettes multiples Grad. Selon l'OSCE, les tirs sortants se sont poursuivis par la suite, et des tirs entrants ont ensuite également été entendus. "Le calme était revenu dans la soirée", a précisé l'OSCE. Il s'agit des plus importants affrontements depuis la reprise par les rebelles du noeud ferroviaire stratégique de Debaltseve, à mi-chemin des bastions séparatistes de Donetsk et de Lougansk, peu après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 15 février, à la suite des accords de paix de Minsk.

