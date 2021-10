Paris (AFP). Le chômage baisse à 10,0% au 1er trimestre mais revu en hausse fin 2014

Le taux de chômage a baissé au premier trimestre, redescendant à 10,0% de la population active en métropole, après avoir atteint fin 2014 son plus haut niveau depuis fin 1997 (10,1%, chiffré révisé à la hausse), a annoncé l'Insee jeudi. La statistique baisse également de 0,1 point en incluant l'Outre-mer (10,3%) au premier trimestre, durant lequel la France a aussi connu un rebond de croissance. Sur un an, le taux, mesuré par l'Institut national de la statistique selon les normes du Bureau international du travail (BIT), augmente de 0,2 point en métropole et de 0,1 point en France entière. Néanmoins, ces évolutions sont à analyser avec prudence, car elles se situent dans la marge d'erreur de +/-0,3 point de la statistique de l'Insee. La baisse du premier trimestre est une surprise, car l'Institut s'attendait dans ses dernières prévisions à des taux de 10,1% en métropole et de 10,5% avec les départements ultramarins. Par catégorie d'âge, la baisse ne concerne que les seniors, dont le taux recule de 0,4 point à 6,4%. En revanche, les jeunes voient leur situation se dégrader de 0,2 point: près d'un quart des actifs de moins de 25 ans (24,1%) sont au chômage. La hausse est encore plus forte sur un an (+1,2 point). Au total, l'Insee a recensé 2,858 millions de chômeurs en métropole, soit 38.000 de moins (-1,3%) que fin 2014. Sur un an, la hausse est de 55.000 chômeurs (+2,0%). Ces chiffres sont divergents de ceux de Pôle emploi, qui recensait fin mars sur ses listes 3,51 millions de demandeurs d'emploi sans aucune activité. L'opérateur avait constaté une hausse de 9.100 personnes sur le trimestre (+0,3%) et de 163.400 sur un an (+4,9%). Depuis, le chiffre de Pôle emploi a de nouveau augmenté de 26.200 inscrits en avril, pour atteindre le record de 3,53 millions. L'écart entre les deux indicateurs s'explique par le fait qu'ils ne mesurent pas le chômage de la même manière: Pôle emploi recense les demandeurs d'emploi enregistrés sur ses listes alors que l'Insee mesure son taux à partir d'une enquête effectuée chaque trimestre auprès de 110.000 personnes. Seul le taux de chômage de l'Insee est reconnu au niveau international. Selon les dernières prévisions de l'Insee et de l'OCDE, le taux de chômage devrait atteindre 10,2% au deuxième trimestre. Pour l'Organisation de coopération et de développement économiques, le taux se replierait ensuite légèrement à 10,1% fin 2015 et 10,0% fin 2016.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire