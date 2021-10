Sortie cinéma : Loin de la foule

Mais la jeune fille, soucieuse de conserver son indépendance, décline la proposition. Peu de temps après, le berger est ruiné, et la jeune fille hérite une importante propriété d'un oncle. À la recherche d'un travail, Gabriel arrive dans la ferme que dirige Bathsheba, qui se bat pour s'imposer dans ce monde d'hommes.

Après John Schlesinger, en 1967, Thomas Vinterberg porte le célèbre roman de Thomas Hardy à l'écran dans cette œuvre magnifique, au romantisme assumé. Devant les paysages magnifiques du Dorset, le cinéaste fait revivre la vie des paysans de l'époque avec des scènes composées comme des tableaux. Le personnage de Bathsheba est magnifique, car elle est à la fois forte et fragile, indépendante et soumise à ses passions, mais d'une étonnante modernité dans sa détermination à demeurer autonome, loin des diktats de son époque, qui soumettaient les femmes au bon vouloir des hommes. Carey Mulligan l'interprète avec une finesse et une autorité de chaque instant. Mais c'est Matthias Schoenaerts qui habite chacune des scènes dans lesquelles il apparaît. Certes, le film est un peu long, et la vie à la campagne un peu trop jolie, mais le spectacle est si beau et l'histoire si émouvante, qu'on se laisse volontiers emporter.

Comédie dramatique britannico-américaine. De Thomas Vinterberg, d'après le roman de Thomas Hardy, avec Carey Mulligan (Bathsheba Everdene), Matthias Schoenaerts (Gabriel Oak), Michael Sheen (William Boldwood) (1 h 58).