Complétement givré le buzz internet de ce lundi !

Vous ne la trouverez ni en Europe ni aux USA, il s'agit du coca cola auto-gelant. Dans cette vidéo, 2 garçons Arne et Joe achetent une bouteille dans un distributeur. Ils en boivent une gorgée, referment la bouteille, la retournent, et surprise ! Des glaçons se forment tout seul à l'intérieur. Il faut savoir que le climat de Hong Kong est particulierement chaud, cela permet donc de garder son Coca frais un peu plus longtemps. Malheureusement, on ne sait rien des diverses substances chimiques nécéssaires à cette réaction. Regardez.