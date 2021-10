Grand-Quevilly : cinq individus interpellés pour vol à main armée

L'homme armé fait reculer les clients présents dans le bar tabac ainsi que la famille du gérant. Il lui demande d'ouvrir la caisse et y dérobe 1 300€ et plusieurs cartouches de cigarettes. Pendant ce temps, un témoin appelle le 17. Une patrouille de police-secours se rend sur place et aperçoit les quatre individus monter dans une Golf et prendre la fuite. La conductrice, une femme née en 1997, perd le contrôle et percute un véhicule de police. La jeune femme est interpellée. Le Centre d'Information et de Commandement déclenche alors un plan de recherche. Les quatre autres mis en cause sont interpellés.

Ils ont été placés tous les cinq en garde à vue.