Rennes (AFP). Outreau: des acquittés en colère, toujours marqués à vie

"Descente aux enfers", enfants "perdus", marqués à vie par l'affaire qui les a séparés de leurs parents Cinq des acquittés d'Outreau ont témoigné lundi à Rennes de leurs souffrances après cette affaire de pédophilie, au procès de l'un des leurs, Daniel Legrand, pour des accusations non encore jugées. "J'ai jamais rien compris, j'aimerais bien qu'on me dise pourquoi on m'a accusé d'une telle chose", a expliqué par vidéoconférence, sa colère intacte, David Brunet, 41 ans. Et devant le refus de Jonathan Delay, 21 ans, une des parties civiles, de répondre au président sur les accusations de viols qu'il avait proférées contre M. Brunet quand il était enfant, ce dernier l'a directement interpellé: "Jonathan, je comprends ce que tu as vécu avec tes parents La vie pour toi a été dure, je me mets à ta place, quand je vois cette affaire qui repasse à la télé. J'ai de la haine contre eux, tes parents, les quatre principaux (condamnés pour viols, ndlr)". - "Grandis, vis bordel!"- "Vis ta vie, profite, grandis, deviens un homme: vis bordel! Vis, on n'a qu'une vie La vie est tellement courte, tellement dure", a ajouté M. Brunet à l'adresse du jeune homme. Qui n'a rien répondu. Intervenant également par vidéoconférence, Sandrine Lavier, 38 ans, une autre des acquittés, a comparé, en larmes, son implication dans l'affaire à "une descente aux enfers". Une de ses filles placées n'est jamais revenue dans sa famille après son acquittement. Mon fils "a 19 ans aujourd'hui: il y a 11 ans, il témoignait au tribunal de Saint-Omer, mon fils est détruit Il a pas de travail, pas de diplôme, tout arrêté", a expliqué en pleurant Karine Duchochois, 37 ans. - "Nos enfants détruits" - "Il est complètement paumé comme je crois la plupart des enfants des acquittés. Ce ne sont pas des enfants violés mais tous nos enfants ont souffert et ont été détruits par cette affaire", a-t-elle ajouté. "La première fois que je revois mon fils, (c'était) au bout de deux ans et demi". "Pour moi, le juge Burgaud est responsable autant que Myriam Badaoui (mère des enfants victimes, ndlr) dans cette affaire", a martelé Mme Duchochois. Thierry Dausque, 43 ans, a raconté avoir été menacé par le juge Burgaud qui instruisait l'affaire alors qu'il clamait son innocence: "Réfléchissez bien, parce que pour vous c'est 20 ans!". Il est resté 38 mois en détention préventive. "Tous les jours où je me couche, je repense à l'affaire", a déclaré Franck Lavier, 37 ans, 36 mois de prison. Aucun de ces cinq acquittés ne connaissait Daniel Legrand avant l'affaire. - "Je vous demande pardon"- Dans la matinée, Dimitri Delay, 23 ans, un autre des frères Delay victimes d'Outreau, a réitéré, après ses frères Jonathan et Chérif au début du procès, ses accusations contre Daniel Legrand, 33 ans. Ce dernier est poursuivi dans ce troisième procès pour des accusations de viols commis lorsqu'il était mineur alors qu'il a été acquitté en 2005 des faits supposément commis après sa majorité.

