Pékin (AFP). La météo force Solar Impulse à atterrir à Nagoya, au Japon

L'avion révolutionnaire Solar Impulse 2, qui s'est lancé dimanche matin depuis la Chine à l'assaut du Pacifique, va être forcé de se poser à Nagoya, au Japon, en raison de la détérioration de la météo sur sa route prévue vers Hawaï, ont annoncé lundi les organisateurs. "La fenêtre météo vers Hawaï s'est détériorée. Nous avons décidé de réaliser un atterrissage intermédiaire à Nagoya!", a annoncé le site Twitter officiel des organisateurs. Piloté par le Suisse André Borschberg, l'appareil solaire avait été forcé lundi d'interrompre sa progression vers le Pacifique et de se mettre en circuit d'attente au-dessus de la mer du Japon. L'étape imprévue a été confirmée par Bertrand Piccard, le second pilote suisse à alterner aux commandes de l'avion. "Nous allons attendre une amélioration des conditions pour repartir", a déclaré Bertrand Piccard. "Nous disons merci à nos amis japonais qui ont été très accommodants, pour nous donner l'autorisation, à la dernière minute, de nous poser sur leur territoire", a-t-il ajouté. Solar Impulse 2 a décollé dimanche à 02H39 (18H39 GMT samedi) de Nankin (est de la Chine) pour la plus périlleuse des étapes de son tour du monde, durant laquelle le pilote suisse devait tenir six jours et six nuits. Ce départ depuis Nankin, où l'avion était cloué depuis le 21 avril, avait été reporté à plusieurs reprises déjà en raison d'une météo défavorable. Jamais Solar Impulse 2 n'avait volé au-dessus d'un océan et n'était resté en l'air plus de 24 heures : c'est dire si cette traversée du Pacifique sur 8.500 kilomètres représentait un défi technologique et un exploit aéronautique historiques.

