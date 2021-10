Nagoya (Japon) (AFP). La météo force Solar Impulse à atterrir au Japon

L'avion solaire Solar Impulse 2, qui s'est lancé de Chine à l'assaut du Pacifique, a atterri dans la nuit de lundi à mardi à Nagoya (centre du Japon), une escale imprévue due à la détérioration de la météo sur son itinéraire vers Hawaï. L'appareil, qui avait décollé de Nankin dimanche (heure locale), s'est posé peu avant minuit (lundi avant 15:00 GMT) après avoir patienté des heures au-dessus de l'archipel, selon une journaliste de l'AFP sur place et les images diffusées via internet du centre de contrôle de Monaco. Pendant qu'il volait vers l'aéroport japonais, le pilote André Borschberg s'est dit sur Twitter "déçu de ne pas pouvoir continuer, mais plein de reconnaissance envers les autorités japonaises pour leur soutien". Les équipes ont applaudi lorsque l'avion a touché le sol nippon. Une brève rencontre avec la presse sur place est prévue pour dans la nuit, ont annoncé les organisateurs. "La fenêtre météo vers Hawaï s'est détériorée. Nous avons décidé de réaliser un atterrissage intermédiaire à Nagoya !", avaient-ils auparavant expliqué, le second pilote en alternance, Bertrand Piccard, qualifiant ce lieu de "dernier endroit où on pouvait atterrir de manière sûre". "Traverser un front actif avec du givrage, de la pluie, des turbulences, ce n'est pas du tout prévu pour notre avion. Il vole lentement, est sensible aux turbulences, a besoin de soleil pour pouvoir recharger ses batteries", a déclaré M. Piccard dans un entretien avec l'AFP. "Nous allons attendre une amélioration des conditions pour repartir", a-t-il souligné, insistant sur la prudence. "Le tour du monde n'avance peut-être pas aussi vite qu'on aimerait, mais on ne fait pas une course de vitesse. Le but c'est d'y arriver", a souligné le pilote. Solar Impulse 2 avait pris les airs dimanche à 02H39 en Chine (18H39 GMT samedi) pour la plus périlleuse des étapes de son périple, pendant laquelle André Borschberg devait tenir six jours et six nuits. - 'Trop dangereux' - Ce départ de Nankin, où l'avion était cloué au sol depuis le 21 avril, avait été reporté à plusieurs reprises déjà en raison d'une météo défavorable. Aucune indication n'était disponible dans la nuit de lundi à mardi sur le temps que durera l'immobilisation de Solar Impulse au Japon : "Il est très difficile de faire des prévisions", a reconnu Bertrand Piccard. "Cela serait trop dangereux de vouloir traverser" le front nuageux, a-t-il ajouté, expliquant que, malgré la déception, "tout le monde est extrêmement satisfait de l'avion". Jamais Solar Impulse 2 n'avait en effet volé au-dessus d'un océan ni n'était resté en l'air plus de 24 heures : c'est dire si cette traversée du Pacifique sur 8.500 kilomètres reste un défi technologique et un exploit aéronautique historiques. Le vol jusqu'à Hawaï devait durer environ 130 heures, constituant un record pour un pilote seul aux commandes de son appareil. Âgé de 62 ans, André Borschberg avait prévu d'entrecouper sa performance d'exercices de yoga et de brefs sommeils d'une vingtaine de minutes sur son siège, équipé d'un système de toilettes, affrontant des altitudes himalayennes autour de 28.000 pieds (8.400 mètres) et des variations de températures de 55 degrés dans sa cabine monoplace non pressurisée. "Comment vais-je vivre dans cet environnement minuscule, en passant de l'hiver à l'été chaque jour du fait des changements de températures, en me reposant seulement 20 minutes à chaque fois ?" s'était-il demandé dans un récent entretien avec l'AFP.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire