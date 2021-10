Caen (AFP). Disparition de Mathis en 2011: le procès de son père ouvert à Caen

Le procès du père de Mathis, 8 ans, disparu en 2011 à Caen, s'est ouvert lundi matin devant les assises du Calvados qui le jugent pour enlèvement et séquestration de son fils. Les proches de l'enfant attendent de l'accusé qu'il dise où est l'enfant et s'il est toujours vivant. Arrivée vers 8h40, la mère de l'enfant, Nathalie Barré, était présente avec six de ses proches ainsi que les parents de l'accusé. Sylvain Jouanneau, 41 ans, est allé chercher son fils à l'école le 4 septembre 2011, conformément à son droit d'hébergement mais il ne l'a pas ramené à sa mère le dimanche soir. Mme Barré, divorcée de M. Jouanneau depuis 2007, et les grands-parents paternels sont partie civile. Le procès doit durer quatre jours. Il n'est pas exclu qu'il se prolonge jusqu'à vendredi. Sylvain Jouanneau a été arrêté le 9 décembre 2011 près d'Avignon, seul et "sale comme quelqu'un qui vit dans des conditions précaires", selon le parquet de Caen à l'époque. Il dit avoir confié Mathis à des personnes dont il affirme ne pas vouloir trahir la confiance en disant où se trouve Mathis. Il a évoqué en 2011 des "complices sûrs et puissants" et également (ses) "frères musulmans". Sylvain Jouanneau s'est converti à l'islam lors d'une relation avec une Marocaine en 2006-2007. Ce maçon, dont le casier judiciaire est vierge, comparaît pour enlèvement et séquestration de mineur et menaces de mort sur une ex-compagne, avec laquelle il a eu une liaison interrompue en août 2011, et deux de ses proches. Il encourt 30 ans de prison.

