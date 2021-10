Caen (AFP). Disparition du petit Mathis: 20 ans requis contre son père

Vingt ans de réclusion ont été requis jeudi aux assises à Caen contre Sylvain Jouanneau, 41 ans, pour l'enlèvement et la séquestration en 2011 de son fils Mathis de 8 ans, dont on est sans nouvelles depuis. "Des faits odieux () d'autant plus inexplicables que (l'accusé) venait de voir ses droits de père rétablis" progressivement par la justice, a déclaré l'avocat général Pascal Chaux après trois jours et demi d'un procès "lourd", au terme duquel Sylvain Jouanneau encourt 30 ans de réclusion criminelle.

