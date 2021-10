Division d'Honneur : L'ASPTT Caen ne fléchit pas, Courseulles relégable

Bayeux se rendait à Avranches pour continuer de suivre. Ducey, qui recevait Dives, et Tourlaville, à Mondeville, pouvaient se donner un vrai bol d'air en cas de succès, tandis que Cherbourg se devait de battre Ouistreham en profitant de l'exemption de Coutances.

ASPTT Caen 2-0 RSG Courseulles

Dans un stade Maurice Fouques bien garni, le début de rencontre se déroule sur un faux-rythme. Peu d'occasions sont à signaler au cours de la première demi-heure, bien que les Postiers possèdent la maîtrise face à des Courseullais bien organisés. La tête de Teddy Gervais fuit le cadre (27'), la frappe de Blondel gêne Monard (32') et Tirel est aussi près de trouver le cadre (34'). La pression s'accentue en cette fin de premier acte et le RSGC ne sort plus les ballons. Dans le temps additionnel, Suriam est trouvé par dessus la défense. Il temporise et sert en retrait Blondel dont la frappe enroulée du pied gauche tape le poteau avant de faire trembler les filets (1-0, 45+1'). Sur l'engagement qui suit, Monsieur Prunier siffle la mi-temps. Dur pour l'équipe de Sébastien Mazure.

Les maritimes sortent un peu plus en seconde période, mais sont trop souvent sevrés de ballon. Après un centre venu de la droite, Suriam trouve Hirèche en retrait dont la frappe aux seize mètres heurte la barre transversale avant de rebondir derrière la ligne. L'arbitre assistant valide le but (2-0, 59'). Sachant parfaitement changer de rythme, les Caennais s'économisent. Mboma bute sur Pannier bien sorti à sa rencontre (70'), et le centre-tir de Gervais touche le haut de la transversale (72'). Le RSGC est rarement dangereux et l'impact physique diminue, tandis que les PTT gèrent et s'imposent et valident leur quatorzième match de la saison sans encaisser de but.

C'est seulement la deuxième défaite de Courseulles sur les huit dernières rencontres. Muet sur son banc, Sébastien Mazure sait pertinemment que le maintien se jouera sur les deux derniers matchs, à Tourlaville mais surtout devant Coutances. Les hommes de Laurent Dufour filent eux vers le titre.

Car même si Bayeux s'est imposé à Avranches (0-3) grâce à Russeau, Perot et Engelhard, les Bajocasses restent à deux unités derrière le leader postier. Exempts le week-end prochain, ceux-ci pourraient voir les Caennais titrés en cas de simple match nul à Coutances.



USON Mondeville 1-3 AS Tourlaville

C'est une victoire salvatrice pour les Tourlavillais, en l'honneur de Samuel Lelandais, l'entraîneur-adjoint récemment décédé. Grâce à Jimmy Bonnemains, par deux fois, et Depraute, les Manchois s'assurent pratiquement le maintien, forts de six points d'avance sur Courseulles désormais premier relégable. Du côté Mondevillais, malgré le but de Mohamed Daoudi, le troisième place s'éloigne et les interrogations fusent. Pourtant très intéressants depuis quelques semaines, et surtout lors de la première période à Courseulles la semaine dernière, ils semblent lâcher du lest à l'heure où l'équipe et le club risquent de subir de profondes modifications en vue de la saison prochaine.

Toutefois, Dives n'aura pas fait beaucoup mieux à Ducey. Battus 2-0, les hommes de Philippe Clément terminent décidément la saison de manière compliquée. Les Ducéens, eux, se rapprochent du maintien qu'ils pourront aller chercher à Mondeville, samedi prochain.

Enfin, en se défaisant nettement de Ouistreham (3-0), Cherbourg enchaîne un second succès consécutif d'importance qui le maintient en dehors de la zone rouge. C'est donc Courseulles qui a réalisé la mauvaise opération de cette 26ème journée. Mais les jaune et noir ne lâcheront rien et ont l'expérience de ces fins de saisons pour le maintien.