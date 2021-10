Mayoyao (Philippines) (AFP). Philippines: les rizières en terrasses face aux périls de la modernité

C'est jour de fête dans les rizières en terrasses des Philippines: de jeunes hommes en habit traditionnel chamarré font vibrer les gongs en laiton dont l'écho peine à couvrir le grommellement des sangliers prévus au banquet. Ces cérémonies qui concluent chaque année la saison des semis confèrent un caractère sacré à une culture menacée par l'exode rural et le changement climatique. La tribu des Ifugao règne depuis deux millénaires sur la "Cordillera", une chaîne de montagnes du nord des Philippines où les hommes ont taillé à la main des escaliers végétaux irrigués par le ruissellement naturel des eaux de pluie. Mais ces terrasses qui sont les plus hautes d'Asie, classées au patrimoine mondial de l'Unesco, sont menacées par l'avancée inexorable de la modernité. "Nous craignons que ces magnifiques espaces ne deviennent une jungle urbaine", s'alarme Edison Molanida, responsable des sites philippins de l'Unesco à la commission nationale de la Culture. "Une des principales menaces est le rythme effréné du développement de la région. Et par rythme effréné, nous entendons développement anarchique", explique-t-il. Dès l'aube, lorsque les premiers rais de lumière nimbent les murs de pierre qui suivent la courbe des pentes, les terrasses font penser à des marches verdoyantes montant vers le ciel. - Mutations économiques et sociales - L'Unesco estime que ces rizières constituent "une contribution inestimable d'ancêtres philippins à l'humanité () rendue aujourd'hui vulnérable du fait des mutations économiques et sociales". L'organisation cite en particulier l'exode rural qui prive les villages de main-d'?uvre, ainsi que le changement climatique responsable selon elle d'un assèchement des cours d'eau qui servent à l'irrigation. Des séismes, réguliers sur l'archipel, ont en outre "déplacé les sources, les barrages des terrasses ont dû être déplacés et les circuits de distribution d'eau ont été modifiés". L'Unesco déplore d'autant plus les périls pesant sur les rizières que leur conception est un "miracle d'ingénierie", unique au monde, et que les Ifugao ont jusqu'ici tourné le dos aux pesticides et aux fertilisants chimiques. De larges portions de la région, où vivent 100.000 personnes à environ une heure de route de Manille, demeurent telles qu'il y a 2.000 ans. Mais le progrès gangrène peu à peu le paysage. Au coeur des hameaux anciens se dressent des immeubles hideux en béton bon marché, de ceux que l'on rencontre partout ailleurs dans le pays. Les véhicules diesel aux échappements noirs pullulent. Des bidonvilles s'étendent comme autant de taches sur le relief. Des espèces nuisibles comme le ver géant d'Indonésie causent par ailleurs de graves dégâts aux structures des terrasses. A Mayoyao, un des plus beaux villages de la région, des responsables locaux estiment que ce ver, de même que des escargots importés pour leur apport en protéine, représentent le danger le plus important pour les terrasses. Des périls plus insidieux se font aussi jour avec internet et la télévision qui bouleversent les représentations coutumières: pour certains jeunes, c'est un miroir aux alouettes. - "Qui s'occupera des terrasses?" - "Quand nos parents nous disaient d'aller travailler, nous obéissions. Mais aujourd'hui nos enfants refusent de relever les manches pour travailler sur les terrasses. Ils sont fainéants", assure Margaret Licnachan, 38 ans et mère de quatre enfants. Edison Molanida constate lui aussi l'"abandon de la riziculture" par les jeunes Ifugao. "Si la jeune génération n'est plus intéressée par la riziculture et s'installe en ville ou adopte un mode de vie moderne, qui s'occupera des terrasses?" s'inquiète le responsable culturel.

