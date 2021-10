Sortir dans le Calvados : lundi 1er juin

Le Festival système durable revient à Caen pour un 3ème édition à l'occasion de la semaine européenne du développement durable. Ne manquez pas aussi les grandes festivités du week-end dès vendredi soir et jusqu'à dimanche au Pavillon à Caen.



Ce soir, assistez à l'avant-première du film "On voulait tout casser" avec Kad Merad et Benoît Magimel. Cinq amis depuis plus de trente ans, ayant renoncé depuis longtemps à leurs rêves d'adolescents, découvrent un beau jour que le plus assagi de la bande plaque tout pour faire son tour du monde en bateau. C'est ce lundi soir à 20h15 à l'UGC Ciné Cité de Mondeville.



Jeudi, c'est la nuit de l'eau et de la glisse à Caen. Au programme : jeux surdimensionnés, baptême de plongée, tir sur cible, cours d'aquagym, patinage libre et démonstrations, jeux de glisse et bien d'autres animations. Rendez-vous, ce jeudi, à la patinoire de Caen et au stade nautique Eugène Maës à partir de 20h. Plus d'infos sur Caen