New York (AFP). Inauguration de l'observatoire du World Trade Center, symbole de résilience

Par une journée radieuse, des milliers de personnes se sont pressées vendredi à l'inauguration du nouvel observatoire du World Trade Center à New York, salué comme le signe de la résilience de la ville, 14 ans après le 11-Septembre. Le ruban a été coupé en début de matinée, et de longues files d'attente se sont ensuite formées pour visiter l'observatoire aux vues spectaculaires, aux 100e, 101e et 102e étages de la tour emblématique du nouveau complexe du World Trade Center (WTC), la One WTC, au sud de Manhattan. Michael Lanza, 32 ans, ancien militaire, était venu avec un grand drapeau américain, fièrement exhibé le temps d'une photo devant l'entrée. "C'est important d'être ici. J'ai servi dans l'armée pendant trois ans, mon grand-père a combattu durant la deuxième guerre mondiale" confie-t-il. Cette tour, cet observatoire sont "un signe de la résilience de l'Amérique. Nous avons décidé, à travers la souffrance du 11-Septembre, que nous construirions quelque chose de plus beau, plus grand et plus solide que jamais auparavant. Pour moi, c'est l'esprit américain". Il est déjà là en fin de matinée, même si son ticket d'entrée est pour 18H00. - Jour historique - Jim Vermeer, Américain de l'Iowa venu fêter avec son épouse leurs 35 ans de mariage à New York, est l'un des premiers à redescendre. "La vue était magnifique", dit-il. "Ils ont fait du bon travail. Ils ne s'appesantissent pas sur le passé, c'est un monument à l'avenir, une renaissance", ajoute-t-il. A plus de 380 mètres de haut, avec des vues panoramiques à 360 degrés, les visiteurs peuvent admirer tous les monuments et lieux célèbres de New York, de la statue de la Liberté au sud, à l'Empire State Building et Central Park au nord, en passant par le Brooklyn Bridge à l'est. Par temps clair, ils devraient voir jusqu'à 80 km à la ronde. L'ascenseur est à lui seul un voyage extraordinaire: il met 47 secondes pour arriver au 102e étage, l'un des plus rapides au monde. Durant la montée, des images défilent sur des écrans LED, où l'on voit New York se construire à toute allure, depuis les marais du XVIe siècle, jusqu'à la mégapole actuelle. Les anciennes tours du WTC détruites dans les attentats du 11-Septembre, y apparaissent très brièvement. "Les vues sont époustouflantes", commente aussi Suzanne Goldstein, 65 ans, de Californie. Elle vient deux fois par an à New York avec son mari, dit avoir vu la tour, le mémorial et le musée voisins se construire depuis le tout début. Elle voulait "être là pour l'inauguration". Cela "représente un retour, être arrivés ensemble à reconstruire quelque chose, à New York, aux Etats-Unis, dans le monde", dit-elle, soulignant qu'il "y a des gens du monde entier ici aujourd'hui". Parmi eux, Rocco Maccarone, de Rome, venu avec sa fille adolescente et sa mère. "C'est un jour historique", dit-il. Beaucoup ont prévu de visiter aussi le musée du 11-Septembre, à une centaine de mètres, et le mémorial en plein air, comme Erin Montague, 34 ans, venue avec son fils de 4 ans et son mari militaire. "Le fait de permettre aux gens de voir cette perspective longtemps perdue, c'est important", affirme-t-elle de l'observatoire. "Les gens peuvent ressentir l'histoire et se souvenir de ce qui s'est passé", ajoute-t-elle. "Et de là-haut, ils peuvent aussi voir que la ville est pleine de vie, qu'elle est là, et là pour rester". A l'entrée de l'observatoire, les visiteurs doivent passer des contrôles de sécurité similaires à ceux des aéroports. Cela ne semble gêner personne. "J'ai vu tellement de policiers, je ne pense pas que nous aurons un problème", sourit Erin Montague. L'observatoire est ouvert sept jours sur sept. L'entrée coûte 32 dollars pour les adultes, 26 pour les enfants. De 3 à 4 millions de visiteurs sont attendus la première année.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire