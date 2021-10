Tripoli (AFP). Libye: l'EI a pris le contrôle de l'aéroport de Syrte

Le groupe Etat islamique (EI) a pris le contrôle de l'aéroport de Syrte, ville à l'est de Tripoli, après le retrait jeudi soir des combattants de la coalition des milices de Fajr Libya, ont indiqué vendredi un responsable et l'organisation jihadiste. La base aérienne d'Al-Qardabiya, où se trouve l'aéroport international de Syrte, "est tombée aux mains de l'organisation EI", a déclaré le responsable proche de Far Libya, Mohammed Al-Chami. L'EI a également assuré avoir pris le contrôle de l'aéroport.

