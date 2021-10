Kagoshima (Japon) (AFP). Japon: une petite île évacuée après le réveil spectaculaire d'un volcan

Une petite île japonaise du Pacifique a dû être évacuée de tous ses habitants vendredi après l'éruption spectaculaire d'un volcan local, dans un contexte de recrudescence de l'activité volcanique dans l'archipel. Un épais nuage de fumée noire et de cendres, qui est monté jusqu'à 9.000 mètres, continuait à s'échapper du mont Shindake en fin de journée, d'après des images de la météorologie nationale et de la télévision NHK. Les quelque 130 habitants de Kuchinoerabu ont pu quitter sains et saufs cette île de l'extrême sud du Japon, à bord de navires des gardes-côtes et d'un ferry affrété par les autorités locales, selon l'agence de gestion des catastrophes naturelles. L'éruption du mont Shindake n'a fait ni blessé grave ni dégâts matériels majeurs, a précisé la police. Seul un septuagénaire a été légèrement touché au visage. "Nous mobilisons tous les services du gouvernement" pour assurer la sécurité des habitants, a assuré le Premier ministre Shinzo Abe devant la presse. Des hélicoptères ont été dépêchés sur les lieux, a précisé M. Abe. Des soldats des Forces d'autodéfense (l'armée nippone) ont également été réquisitionnés. Le volcan s'est brutalement réveillé à 09h59 locales (00h59 GMT), a précisé l'agence météorologique nippone qui a élevé son niveau d'alerte au maximum (le niveau 5), rendant nécessaire l'évacuation de Kuchinoerabu. "Une fumée noire s'est élevée très haut, au point d'obscurcir le ciel", a témoigné un représentant de la communauté locale, Nobuaki Hayashi, sur la chaîne NHK. "Au moment de l'éruption, j'ai entendu une énorme explosion", a raconté de son côté le directeur d'une école locale. L'éruption du mont Shindake s'est accompagnée d'un séisme volcanique qui a duré cinq minutes. Une coulée pyroclastique, constituée de cendres brûlantes, a dévalé la pente du volcan pour se précipiter dans la mer. - Eruptions à venir ? - "Il est possible que des épisodes de même intensité se produisent à nouveau (sur l'île). Nous avons mis en garde les habitants de l'île contre les écoulements pyroclastiques et nous leur avons demandé d'obéir aux ordres d'évacuation", a déclaré le directeur du département de vulcanologie de l'agence météorologique, Sadayuki Kitagawa, lors d'un point presse. Les deux principales compagnies japonaises, ANA et JAL, n'ont fait état d'aucun impact sur leurs vols "pour le moment". "L'éruption pourrait continuer encore pendant un certain temps compte tenu de l'histoire du mont (Shindake)", a prédit un vulcanologue de l'université de Kyoto, Kazuhiro Ishihara, interrogé à la télévision. Le volcan Shindake était entré en éruption pour la première fois en 1841 puis a été à nouveau en activité pendant les années 1931-1935 et 1966-1980, selon les archives gouvernementales. Il était en observation depuis une petite éruption l'an dernier. Le Japon est situé dans la "ceinture de feu du Pacifique", une zone de séismes et de volcans. En septembre dernier, un volcan du centre du pays, le mont Ontake, était entré violemment en éruption et avait pris par surprise des promeneurs, faisant 57 morts et 6 disparus. L'activité volcanique au Japon a augmenté ces derniers temps, une conséquence du très violent séisme qui a dévasté la région du Tohoku (nord) en mars 2011, selon des experts.

