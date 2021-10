Paris (AFP). Deux policiers interpellés après un accident mortel à Paris

Deux policiers ont été interpellés jeudi matin, après avoir tué un automobiliste lors d'un accident de la circulation dans le centre de Paris alors qu'ils étaient hors service et sortaient d'une soirée arrosée, a-t-on appris de sources policières. Au moins l'un d'eux a été placé en garde à vue. Selon les premiers éléments de l'enquête, les deux fonctionnaires, un lieutenant et un brigadier de police en poste à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis, revenaient d'une soirée dans une boîte de nuit du VIIIe arrondissement de la capitale. Remontant le boulevard Sébastopol en brûlant les feux rouges à bord d'une voiture de police banalisée et à vive allure, selon des caméras de vidéosurveillance en possession des enquêteurs, ils ont percuté à 04H15 une camionnette livrant du pain. Le conducteur, âgé de 40 ans, a été éjecté de son véhicule sous la violence du choc et est décédé. "Si l'enquête judiciaire confirme les premières constatations et révèle un comportement fautif et inadmissible des policiers, il feront l'objet de sanctions disciplinaires d'une très grande sévérité, indépendamment des poursuites pénales", a assuré dans un communiqué le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. "Dans l'attente des conclusions des enquêtes en cours, ils seront immédiatement suspendus", a-t-il ajouté, assurant à la famille de la victime que "toute la lumière sera faite sur cette tragédie". Etienne, qui habite à 300 mètres du lieu l'accident, a précisé, joint par l'AFP au téléphone: "Quand je suis sorti de chez moi vers 07H00, j'ai vu le cordon de police, qui avait été mis en place entre le boulevard de Strasbourg jusqu'à Etienne Marcel". "J'ai vu une camionnette blanche dont le devant était enfoncé, on sentait que le choc avait été très violent", a-t-il poursuivi, ajoutant avoir vu un corps au sol, "pas loin de la camionnette". L?inspection générale de la police nationale (IGPN, "police des polices") a été saisie de l'enquête, de même que le service de traitement judiciaire des accidents (STJA). L'usage des véhicules de service dans la police est fortement réglementé et doit être motivé par des raisons de service.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire