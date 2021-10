Rapport Duron: désaccord sur la ligne Sncf Paris-Granville

La réaction du député maire PS de Flers, Yves Goasdoué, au lendemain de la publication du rapport de son collègue Philippe Duron, sur les lignes Sncf, et plus particulièrement sur la ligne Paris-Granville. Yves Goasdoué et le président de région Laurent Beauvais se disent en désaccord profond et total sur les préconisations sensées assurer l'avenir et la pérennité de cette ligne : pour eux, la diminution du nombre de navettes, la suppression d’arrêts, en particulier celui de Briouze, n’auront pas pour effet de rendre la ligne plus attractive mais tout au contraire de la fragiliser.

Les 2 élus préconisent à l’inverse de maintenir les dessertes et les arrêts, d’adapter les horaires qui aujourd’hui ne sont pas satisfaisants et de promouvoir le débouché possible de cette ligne sur la desserte du Mont Saint Michel.

En toutes hypothèses, compte tenu des efforts consentis depuis des années pour la modernisation de cette ligne, Yves Goasdoué et Laurent Beauvais s'opposent à la réduction du nombre de trains par jour et à la suppression de l’arrêt de Briouze qui, outre son intérêt intrinsèque, permet la desserte du Pays Fertois et de Bagnoles de l’Orne.