Tour du monde : Dans le sillage des aventuriers

En un peu moins de trois mois, et à raison de vingt pays visités sur les cinq continents, ce jeune homme de 23 ans ira à la rencontre de Normands expatriés. "Cette nouvelle épopée viking devra montrer comment s’exprime à travers le monde l’identité normande et son esprit conquérant", indique la mairie de Deauville. Ce voyage sera pour Jérémy Bonnet l’occasion de réitérer une expérience humaine forte après un voyage au Burkina Faso et au Togo. Ce Caennais de presque toujours se sent aujourd’hui plus que jamais "profondément Normand." Durant son voyage de 80 jours, il devra "s’acquitter", pour le site Internet de la Ville de Deauville, d’une vidéo de trois minutes et d’un article, environ "tous les trois jours".

