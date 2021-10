Depuis leur folle saison de N1M l'an passé, les dirigeants de la JS Cherbourg ont toujours à coeur d'avancer pas à pas, avec une modestie de rigueur. "Il ne faut jamais oublier d'où l'on vient, rappelle sans surprise André Baude avant le match Mulhouse-Cherbourg, et avoir bien en tête que le match aller à Chantereyne était un moment exceptionnel."

Bousculer le 2e

Sébastien Leriche, le coach des Mauves, voulait prouver que Cherbourg n'est pas en playoffs par hasard, et davantage après l'imbroglio de la semaine passée. Sur ce point, son président le rejoint. "C'était important de montrer que cette place gagnée n'était pas volée, le match de dimanche a remis les choses en place, on a bousculé le deuxième du championnat" note André Baude :

JS Cherbourg : "Dire qu'on ne pense pas à la LNH, ce serait mentir" Impossible de lire le son.

"La LNH ne nous fait pas peur"

Le président de la JSC espère que ses joueurs poursuivront sur cette dynamique ce mercredi 27 mai, à Mulhouse. "Je suis bien incapable d'imaginer jusqu'où ça peut aller. Ce qui est sûr, c'est que le staff se prépare, au cas où...". Car si Cherbourg s'impose ou perd de moins de trois buts, les Mauves se qualifient pour la finale des playoffs, face à Chartres. Ils ne seraient alors plus qu'à deux matches de la LNH, le plus haut niveau du handball français.

"Dire qu'on y pense, ça fait ambitieux... et dire que l'on n'y pense pas, ce serait mentir" affirme le président. André Baude a vu son club franchir un cap pour cette première saison de ProD2. "Une montée en LNH ne nous fait pas peur. Mais si c'est pour faire une saison noire derrière, c'est non. Il faut une certaine mesure et de la prudence" :

André Baude Impossible de lire le son.

Le ticket d'entrée en LNH est fixé à 1,6 millions d'euros. La JS Cherbourg dispose pour le moment sur un budget de 1,2 millions pour la saison prochaine.

Pratique. Mulhouse-JS Cherbourg, demi-finale retour des playoffs de ProD2, à 20H30 ce mercredi 27 mai. A suivre sur Ma Chaîne Sport (Canalsat, Numéricable), match diffusé dans les bars Ô Tapasoif, L'Eldorado, Moulin de la Haulle, Kilbeggan's à Cherbourg