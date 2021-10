Paris (AFP). Climat: pour Fabius, un accord sera d'une difficulté extrême mais le contexte est favorable

Le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius estime que le contexte est favorable à la conclusion d'un accord sur le climat à la conférence de Paris en décembre, tout en soulignant l'"extrême" difficulté pour y parvenir. "Il y a à la fois une tonalité positive et une difficulté extrême", a déclaré M. Fabius, qui présidera la conférence (COP21), au cours d'un entretien avec des agences de presse, dont l'AFP. "Je pense que Paris, si c'est un succès, sera à la fois l'aboutissement d'une période et le début d'une autre période", a-t-il souligné, à quelques jours d'un nouveau round de négociations intermédiaires à Bonn. "Ce sera surtout le début d'une nouvelle donne". Les représentants de 195 pays et de l'Union européenne doivent se retrouver fin novembre au Bourget, près de Paris, avec l'objectif d'un accord pour limiter à 2 degrés le réchauffement climatique par rapport à l'ère pré-industrielle. La dernière tentative pour parvenir à un accord mondial sur le climat, en 2009 à Copenhague, s'était soldée par un échec qui a laissé des traces. Pour Laurent Fabius, ce "syndrome de Copenhague" a deux causes: "ne pas avoir pu régler suffisamment de questions avant le démarrage de la conférence", mais aussi "l'idée que, les derniers jours, les grands responsables arrivent et vont résoudre les questions posées à la place des congressistes". "Ca (), ça ne marche pas". "Aucun chef d'Etat ou de gouvernement ne voudrait recommencer cela", souligne le ministre. "Donc, l'orientation qui est la nôtre, mais qui n'est pas encore une décision, (), c'est que si les chefs d'Etat et de gouvernement viennent, ils viendraient en début de conférence, tout au début, pour délivrer un message politique positif". - La Chine, un changement majeur - M. Fabius voit cette fois plusieurs "raisons objectives" d'espérer un succès. "La première, c'est malheureusement que la situation s'est dégradée et que, donc, la nécessité de trouver un accord politique contre le dérèglement climatique est encore plus forte qu'auparavant", relève-t-il. "Scientifiquement, il y a beaucoup moins de contestation sur la réalité du phénomène et sur l'origine humaine" du réchauffement. Par ailleurs, "les entreprises et les milieux économiques sont très sensibilisés et beaucoup () sont devenus pro-climat". "Une des particularités de cette COP, c'est qu'elle ne sera pas simplement la COP des gouvernements (). On souhaite y faire participer, aussi, les collectivités locales, les entreprises, la société civile", souligne M. Fabius. Le ministre salue aussi "les changements politiques". Le Président américain Barack Obama et les dirigeants chinois "sont très engagés dans la lutte contre le dérèglement climatique, alors que ce sont les deux premiers émetteurs du monde". L'attitude des Chinois est "évidemment un des changements majeurs", note Laurent Fabius. Il est "persuadé" que "la réalité (de leurs efforts pour le climat) dépassera même leurs engagements". - Nouvel état d'esprit - "Le monde de la finance commence à bouger en matière de climat", relève aussi le ministre en référence notamment aux décisions de certains investisseurs de se détourner du charbon au profit des énergies vertes. Il cite notamment "la fameuse agence de notation Standard and Poor's (qui) vient d'inclure le risque climatique dans ses éléments de notation" et "Bank of America-Merrill Lynch (qui) a décidé de ne plus financer de centrales à charbon traditionnelles". En octobre, lors de la réunion à Lima du FMI et de la Banque mondiale, une session spéciale sera consacrée au climat. "C'est un état d'esprit assez nouveau", se réjouit-t-il. Le ministre, qui se défend d'un excès d'optimisme, "reste prudent, très prudent" : face à ces "matières extrêmement complexes", "mettre d'accord 196 parties, c'est d'une difficulté extrême", insiste-t-il. Parmi les sujets qui restent "compliqués", il cite notamment "les questions de financement" de la lutte contre le dérèglement climatique.

