Washington (AFP). Mort de B.B King: une enquête ouverte pour homicide

Une enquête pour homicide a été ouverte près de deux semaines après la mort de B.B King, a annoncé lundi le bureau du coroner de l'Etat du Nevada, après que deux des filles du légendaire guitariste ont accusé des collaborateurs de l'avoir empoisonné. Âgé de 89 ans le bluesman B.B King est mort le 14 mai à Las Vegas, où il vivait entre ses tournées, qu'il avait tenu à continuer jusqu'à la fin de l'année dernière. Deux de ses filles - Karen Williams et Patty King - affirment que leur père a été empoisonné par son manager, Laverne Toney, et son assistant personnel, rapporte le site eonline.com. "Je pense que mon père a été empoisonné" et que des "substances étrangères lui ont été administrées pour conduire à sa mort prématurée", ont écrit les filles dans deux déclarations séparées, mais identiques. "[Je] demande une enquête officielle sur cette affaire", est-il écrit dans des documents judiciaires mentionnés par le site people. Laverne Toney, l'exécuteur testamentaire de B.B King, a balayé ces accusations. Les filles du guitariste "formulent des allégations depuis le début. Qui a t-il de nouveau ?", a t-il déclaré selon eonline.com. Et l'un des avocats chargés de la succession de l'artiste a estimé que les allégations des deux filles étaient "ridicules". "J'espère qu'elles ont une base factuelle qui leur permette d'étayer leurs allégations diffamatoires et calomnieuses", a déclaré Brent Bryson dans un communiqué. Plus tôt dans la soirée, le bureau du coroner du comté de Clark, dont dépend la ville de Las Vegas, a posté un message sur Twitter révélant que le corps de la légende du blues allait être autopsié. "Notre coroner, qui a compétence sur le corps de #BBKing, pratique une autopsie. Résultats: 6-8 semaines min. enquête pour homicide @LVMPD", a t-il tweeté en mentionnant la police de Las Vegas (LVMPD). Les funérailles de B.B King, qui doivent avoir lieu à Memphis, ont été reportées en attendant les résultats, selon des médias locaux. B.B. King, de son vrai nom Riley B. King, était considéré comme l'un des plus grands guitaristes de tous les temps. Il jouait du blues depuis la fin des années 40, muni de sa fidèle Gibson surnommée "Lucille". Son style, racé et expressif, sa manière de chanter issue du gospel, ont influencé les plus grands, d'Eric Clapton à George Harrison. Avec plus de 50 albums à son actif, il est notamment célèbre pour des tubes devenus des classiques comme "Three O'Clock Blues", "The Thrill is Gone" ou "Rock me baby". Depuis quelques mois, B.B. King, diabétique, souffrait de graves problèmes de santé. Il avait été pris d'un malaise en octobre pendant un concert pour cause d'épuisement et de déshydratation, ce qui avait entraîné l'annulation du reste de sa dernière tournée. Les derniers jours de B.B. King ont été assombris par une querelle entre certains de ses enfants et son manager sur la manière dont il devait être soigné.

