Paris (AFP). Roland-Garros: Murray en lice, les Français s'entrechoquent

Le Britannique Andy Murray, le principal outsideur cette année à Roland-Garros, fait son entrée en lice lundi, lors d'une journée marquée par deux duels fratricides entre Français. Murray, tête de série N.3, et vainqueur en 2015 des deux premiers tournois sur terre battue de sa carrière, n'a pas grand-chose à craindre de Facundo Arguello (139e). L'Argentin entre seulement pour la deuxième fois de sa carrière dans le tableau principal d'un tournoi du Grand Chelem. Il avait été éliminé au premier tour à Roland-Garros l'an passé. Deux affrontements entre Tricolores vont animer la journée. Le premier opposera le jeune Lucas Pouille (21 ans) à Gilles Simon (N.12), pour peu que ce dernier soit complètement remis des problèmes au cou et au dos qui le handicapent depuis une dizaine de jours. L'autre mettra aux prises Gaël Monfils, dont on attend beaucoup cette année dans un tournoi où il a souvent montré son meilleur visage, à Edouard Roger-Vasselin. La Russe Maria Sharapova (N.2), sacrée en 2012 et 2014 à Paris, fera aussi ses débuts face à l'Estonienne Kaia Kanepi. Programme de la 2e journée (début des matches à 11h00, programme complet sur les quatre premiers courts uniquement): . Court central: Alizé Cornet (FRA/N.29) - Roberta Vinci (ITA) Lucas Pouille (FRA) - Gilles Simon (FRA/N.12) Kaia Kanepi (EST) - Maria Sharapova (RUS/N.2) Andy Murray (GBR/N.3) - Facundo Arguello (ARG) . Court Suzanne Lenglen: Yoshihito Nishioka (JPN) - Tomas Berdych (CZE/N.4) Virginie Razzano (FRA) - Veronica Cepede Royg (PAR) Gaël Monfils (FRA/N.13) - Edouard Roger-Vasselin (FRA) Sloane Stephens (USA) - Venus Williams (USA/N.15 . Court N.1: Carla Suarez Navarro (ESP/N.8) - Monica Niculescu (ROM) Gastao Elias (POR) - Benoît Paire (FRA)

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire