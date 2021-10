Paris (AFP). Mobilité, CB: le gouvernement pousse les banques à davantage de simplification

Paiement de sa baguette par carte, changement de banque gratuit et facile, transparence des tarifs bancaires: le gouvernement a incité ces derniers jours les banques à jouer leur rôle dans la simplification de la vie quotidienne des consommateurs. C'est quelques jours en amont des Assises nationales des moyens de paiement, prévues le 2 juin, que le ministre des Finances Michel Sapin a successivement rappelé sa volonté que de petits paiements puissent être réalisés chez les commerçants en carte bancaire, insisté sur son attachement à une mobilité bancaire simple et gratuite et a annoncé le lancement d'ici la fin de l'année d'un comparateur public gratuit et en ligne des tarifs bancaires. Manifestement froissée par les déclarations anticipées de M. Sapin, la Fédération bancaire française a réagi jeudi en rappelant que sur la plupart de ses sujets, "une concertation se déroule actuellement dans le cadre de la préparation des Assises nationales des moyens de paiement". Mais la plupart des acteurs interrogés par l'AFP, du côté des consommateurs, des commerçants et des banques en ligne, ont plutôt salué ces initiatives. Sur la simplification de la mobilité bancaire, en réalité, un accord a déjà été trouvé il y a quelques semaines entre les banques et les associations de consommateurs, au sein du Comité consultatif du secteur financier (CCSF). Un amendement gouvernemental a en outre été ajouté au projet de loi Macron lors de son passage au Sénat. Mais pour Maxime Schipoy, responsable du service des études à l'UFC-Que choisir, il "reste à vérifier" que les banques jouent le jeu. Et en particulier qu'elles respectent leur engagement de prévenir leur ancien client, pendant 13 mois après son départ, de toute activité sur son ancien compte, par exemple s'il bénéficie d'un virement. M. Schipoy craint que si cette entrée en contact n'est pas automatisée, ça puisse "grandement nuire à l'efficacité du système". - Plus de minimum pour payer par carte? - Autre sujet déjà en discussion mais moins avancé: la possibilité de payer chez les commerçants en carte bancaire quel que soit le montant des achats. M. Sapin a dit jeudi vouloir "faire disparaître le petit panneau +pas en dessous de 15 euros+", apposé par certains commerçants pour les paiements en carte. Philippe Joguet, responsable des questions financières à la fédération des entreprises du commerce et de la distribution, s'est félicité de cette initiative, y voyant "une façon de simplifier et la vie des commerçants et la vie des consommateurs". Des seuils pour payer en carte bancaire sont ponctuellement imposés en raison de la commission que les commerçants reversent aux banques à chaque transaction. Plus mesurée, la FBF a estimé dans un communiqué que "la partie fixe" de la commission interbancaire de paiement, versée par la banque du commerçant à celle du porteur de la carte, "pourrait effectivement diminuer si les discussions dans le cadre des Assises nationales des moyens de paiement aboutissaient". Au nom des consommateurs, M. Schipoy rappelle que les banques ont tout intérêt à baisser les commissions, puisque ça entraînera "un nombre de paiements en carte largement augmenté et une utilisation moindre de l'argent liquide". La création d'un comparateur public, gratuit et en ligne, des tarifs bancaires est enfin accueillie tièdement par la FBF pour qui des services de comparateurs ont déjà été développés par de nombreux acteurs privés. Pascal Donnais, directeur général de la banque en ligne Fortuneo, y voit pourtant "un pivot fiable pour le consommateur". "Ca va dans le sens de l'histoire, de plus en plus en faveur du consommateur, vers plus de transparence dans la communication des frais et des services proposés par les banques et dans les relations entre un titulaire de compte bancaire et l'établissement financier", se réjouit-il. Pour M. Schipoy, "les comparateurs sont aujourd'hui le meilleur outil pour que les consommateurs sachent quelle est la banque la moins chère pour eux quand on sait qu'il y a en moyenne 300 tarifs par banque".

