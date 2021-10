Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 23 et 24 mai

MANCHE



A Portbail, emmenez vos enfants au 17ème Festival "Les culottes courtes". Ce sont des animations, des spectacles et des rencontres qui se poursuivent jusqu'au dimanche 31 mai. Le programme complet est consultable sur Portbail



Ce week-end, à Cherbourg, c'est le retour de l'Odyssée du jeu vidéo. Des tournois seront organisés tout au long de ces 2 jours. C'est samedi et dimanche à la salle des fêtes de Cherbourg-Octeville et c'est gratuit. Plus d'infos sur Odyssée du jeu vidéo



Dimanche, un marché du terroir est organisé par la ville de Saint-James. Vous y trouverez du foie gras, du miel, des confitures, du fromage mais aussi des animations comme des balades à poneys. Rendez-vous, ce dimanche, de 9h à 13h avenue du Général de Gaulle à Saint-James.



CALVADOS



Tout ce week-end, se tient à Dives-sur-Mer, le Festival Les Mascarades. Au programme : promenade musicale des vénitiens, ouverture du marché artisanal avec une exposition de véhicules anciens et un spectacle de feu. La fête continue le dimanche avec un marché artisanal et un grand défilé l'aprés-midi. Plus d'infos sur Dives-sur-Mer



Samedi, une promenade en centre-ville de Caen qui prend des allures d'exploration sauvage, c'est ce que renferme les rendez-vous proposés pour la Fête de la nature. C'est gratuit et le programme complet avec les horaires est disponible sur Caen



Samedi, participez à la 3ème édition des soirées Tigre au Bocal à Mondeville. Retrouvez 3 groupes en concert venues d'horizons différents comme nous l'explique Mathilde de l'association Crazy Kids, organisatrice de l'événement SON Rendez-vous ce samedi au Bocal à Mondeville, ouverture des portes à 20h30. L'entrée est à 5€.



Samedi, il y a du football. Le SM Caen reçoit l'équipe d'Evian pour la compte de la 38ème journée de Ligue 1. Coup d'envoi de la rencontre à 21h sur la pelouse du Stade Michel d'Ornano. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest.



La Normandy Channel Race est de retour pour une 6ème édition. Le départ sera donné à Caen, ce dimanche, avec un village au bassin St-Pierre. De nombreuses animations vous y attendent ainsi que les bateaux des skippers. Le programme complet de ce week-end sportif et festif et à retrouver sur Normandy Channel Race



ORNE



Tout ce week-end, c'est la 1ère édition du salon Les Percherines de Mai à Mortagne-au-Perche. Sur place, nature, produits du terroir, artisanat, gastronomie ainsi que de nombreuses animations. Rendez-vous samedi et dimanche au Carré du Perche de 10h à 18h, l'entrée est gratuite.



Tout ce week-end, le club de Flers et La Ferté-Macé Triathlon organise la 3ème édition des Triathlons du Lac. C'est ouvert aux licenciés et non licenciés à partir de 6 ans. Rendez-vous samedi et dimanche sur la base de losirs du plan d'eau. Plus d'infos sur Les Triathlons du Lac

De samedi à lundi, les Camembertises reviennent pour une 7ème édition à Vimoutiers et ses alentours. C'est Jules Perrigot, l'inventeur vimonastérien du permis et du code de la route qui est mis à l'honneur. Le programme est à retrouver sur Les Camembertises



Dimanche et lundi, c'est la fête de Crémel à Sées. Au programme : vide-greniers, manèges et animations musicales le dimanche et déjeuner et course de vélo le lundi. Retrouvez plus d'infos sur Sées