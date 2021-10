Justice. On attendait mardi 23 mars le délibéré du tribunal de Cherbourg dans une affaire d'abus de confiance en récidive. Un cotentinois de 40 ans est accusé d'avoir soutiré 170 000¤ à sa maîtresse. Il est actuellement en cavale et risque un an de prison ferme. Mais le tribunal a finalement décidé de reporter le délibéré au 6 avril prochain.

