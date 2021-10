Le casting pour "Camping 3" débordé par des milliers de postulants

Une spectaculaire file d'attente, des enfants avec leurs parents, des adolescents, s'étirait bien avant l'ouverture à 9H30 du casting dans une avenue de la Teste-de-Buch, près d'Arcachon, en réponse à un appel à casting recherchant 300 figurants âgés de 6 mois à 16 ans.

Mais la file a atteint plus de 3.000 personnes en fin de matinée, tandis que les dossiers étaient reçus un à un dans une petite salle à l'étage par les organisateurs du casting. A l'extérieur, dans l'escalier et dans la rue, les postulants s'impatientaient, notamment des mères avec des enfants en bas âge, et les esprits s'échauffaient.

La police municipale a dû intervenir afin de dévier la circulation et sécuriser la file d'attente, et rappeler quelques postulants aux règles de civilité, a-t-on précisé de source policière.

"C'est de la folie. La file de gens dans la rue était impressionnante", a-t-on indiqué en mairie de La Teste, submergée ces derniers jours d'appels pour des demandes d'information sur le casting, avec lequel la mairie n'a pourtant rien à voir.





source : AFP.