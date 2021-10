Sortir dans l'Orne : mercredi 20 mai

Demain, à Alençon, l'association Ciné-Cité vous invite à découvrir le film "Lost River", un drame fantastique de Ryan Gosling nommé au festival de Cannes l'année dernière. C'est l'histoire de Billy, mère célibataire de deux enfants, qui est entraînée peu à peu dans les bas-fonds d’un monde sombre et macabre, pendant que Bones, son fils aîné, découvre une route secrète menant à une cité engloutie. C'est ce jeudi soir au cinéma Les 4 Normandy à Alençon.



De samedi à lundi, les Camembertises reviennent pour une 7ème édition à Vimoutiers et ses alentours. C'est Jules Perrigot, l'inventeur vimonastérien du permis et du code de la route qui est mis à l'honneur. Le programme est à retrouver sur Les Camembertises



Dimanche et lundi, c'est la fête de Crémel à Sées. Au programme : vide-greniers, manèges et animations musicales le dimanche et déjeuner et course de vélo le lundi. Retrouvez plus d'infos sur Sées