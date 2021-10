La Reine des Neiges, Norman et Stromae, stars de YouTube en France

Dans la catégorie vidéos musicales, le clip de Gangnam Style, le plus vu de tous les temps (2,3 milliards de vues dans le monde), se hisse en tête du classement des vidéos les plus populaires en France depuis le lancement de YouTube en 2005, devant le Belge Stromae avec "Papaoutai" (2e).

Plus bas figurent notamment la chanteuse colombienne Shakira avec "Waka Waka" (4e) et Maître Gims avec "Bella" (6e).

Du côté des vidéos non-musicales, c'est un extrait du dessin animé La Reine des neiges ("Libérée, délivrée") qui se classe en première position.

Les comiques trustent eux la quasi totalité du classement : Norman classe de deux ses vidéos en 3e et 8e positions, devant l'autre "youtubeur" Cyprien (avec deux vidéos classées 4e et 7e) et le roi des gags Rémi Gaillard (9e et 10e).