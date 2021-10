Bogota (AFP). Sans glyphosate, la Colombie doit trouver une alternative à la lutte anti-drogue

Entre l'utilisation de papillons voraces ou le recours à un autre herbicide, la Colombie doit désormais trouver une alternative au glyphosate, un produit jugé à risque pour la santé, afin de détruire les plantations de drogue. La question est cruciale pour l'un des premiers cultivateurs de feuille coca, principal ingrédient de la cocaïne, avec environ 48.000 hectares en 2013, selon les chiffres de l'ONU. La semaine dernière, le président Juan Manuel Santos a ordonné la suspension des aspersions aériennes de glyphosate, une décision polémique dans ce pays où le trafic de drogue alimente en outre un conflit armé avec des guérillas depuis plus d'un demi-siècle. Le Conseil national des stupéfiants a annoncé la création d'un comité pour étudier d'autres pistes que ce pesticide industriel, qualifié de potentiellement cancérigène par l'Organisation mondiale de la Santé et à l'origine, selon des experts colombiens, de problèmes dermatologiques et respiratoires ainsi que d'avortements. Le gouvernement n'exclut pas de son côté d'utiliser, tout simplement, un autre herbicide, qui serait non toxique, même si pour l'instant aucune solution concrète n'est apparue. Mais les idées ne manquent pas, entre utopie et pragmatisme: certains prônent un lâcher de papillons d'une espèce spéciale s'alimentant de feuilles de coca, d'autres recommandent de renforcer le contrôle de l'Etat dans les régions de culture. - Un papillon dévoreur de coca - La proposition la plus écologique est ainsi venue du directeur du Jardin botanique de la localité de Quindio (centre), lequel a affirmé que le papillon connu sous le nom Eloria Noyesi, pourrait éradiquer les champs de coca. Responsable du Centre d'études sur la sécurité et les drogues à l'Université des Andes de Bogota, Daniel Mejia met toutefois en doute toutes ces pistes, estimant plus efficace de s'en prendre au trafic de drogue lui-même. "S'attaquer aux cultures de coca, cela coûte beaucoup plus cher et les coûts collatéraux sont plus élevés, alors que s'attaquer aux derniers maillons de la chaîne (du narcotrafic) permet de réaliser un double objectif: diminuer la violence et les bénéfices du commerce illégal", explique M. Mejia, un des experts sollicités par le gouvernement pour rédiger un rapport. Spécialiste en développement rural, Alvaro Balcazar mise lui aussi sur un renforcement des services publics dans les zones de culture, situées dans des régions défavorisées où opère la guérilla marxiste des Farc (Forces armées révolutionnaires de Colombie), actuellement engagée dans un processus de paix avec les autorités. "Tous les territoires où l'on trouve des plantations illicites se caractérisent par un défaut de la présence de l'Etat. Nous avons des preuves que lorsque l'Etat avance dans ces territoires, ces plantations illicites disparaissent", assure-t-il, appelant à un "effort systématique à long terme". Cette vision sociale du problème de la drogue se heurte aux politiques de répression célébrées jusqu'ici par les autorités, comme la capture de "mules", nom donné aux personnes ingérant de la cocaïne pour la transporter, ou encore les saisies de stupéfiants. Les opposants au moratoire sur les aspersions de glyphosate donnent aussi de la voix, à l'image d'Alejandro Ordoñez, le responsable de la "procuradoria general", l'organisme de contrôle des fonctionnaires. "Le pays se souviendra: dans quelques mois, quelques années, nous allons être inondés de coca", a averti cette personnalité connue et souvent décriée pour ses positions ultra-conservatrices. La Colombie était le dernier pays à maintenir les aspersions de glyphosate sur les plantations illicites, après que le Mexique et l'Afghanistan y eurent mis fin il y a quelques années. Cette pratique avait été soutenue par les Etats-Unis, qui avaient fourni des avions et les pilotes, dans le cadre d'un programme d'aide pour la lutte contre le trafic de drogue et les guérillas d'extrême gauche.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire