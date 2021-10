La Défense (France) (AFP). XV de France: Lopez écarté pour le Mondial-2015, Trinh-Duc retenu

L'encadrement du XV de France a choisi mardi de miser sur les ouvreurs François Trinh-Duc (Montpellier) et Frédéric Michalak (Toulon), mais de se passer de Camille Lopez (Clermont) pour constituer le groupe de 36 joueurs retenus pour préparer la Coupe du monde . Les 36 joueurs se retrouveront le 6 juillet au Centre national du rugby de Marcoussis (Essonne) pour le début de la préparation à la Coupe du monde en Angleterre (18 septembre-31 octobre). Le groupe sera réduit à 31 éléments peu après la mi-août. Le cas François Trinh-Duc constituait la principale interrogation avant la publication de la liste. L'ouvreur de Montpellier (28 ans, 49 sél.), évincé au cours du Mondial-2011 par Marc Lièvremont, n'a jamais fait son trou sous l'ère "PSA", soupçonné d'indolence voire d'insolence. Et quand l'encadrement s'est décidé à le réintégrer, à l'automne 2014, il s'était gravement blessé à un tibia, ne revenant sur les terrains qu'en mars. La saison de Frédéric Michalak a également été largement perturbée par les blessures. Il ne semblait plus faire partie des plans de l'encadrement depuis la tournée catastrophique en Australie en juin 2014. Son expérience (32 ans, 71 sél.) a finalement été préférée à la jeunesse de Camille Lopez, considéré comme l'ouvreur N.1 durant le Tournoi. Un troisième ouvreur, Rémi Tales (Castres), figure également dans ce groupe élargi, au contraire de Jules Plisson (Stade Français), titulaire lors du dernier match du tournoi en Angleterre mais blessé à une épaule avec son club le 24 avril. Lopez est le grand absent de la liste des 36, avec le demi de mêlée Maxime Machenaud (Racing-Métro), supplanté par le trio Kockott, Parra, Tillous-Borde. Autres absents de marque: le pilier Thomas Domingo (Clermont), le deuxième ligne Romain Taofifénua (Toulon) ou les arrières ou ailiers Maxime Médard (Toulouse) et Teddy Thomas (Racing-Métro). Ces absences profitent notamment à Xavier Chiocci au poste de pilier gauche, Alexandre Flanquart et Sébastien Vahaamahina en deuxième ligne ou Sofiane Guitoune à l'aile. En revanche, la plupart des "cadres" de l'ère Saint-André figurent dans le groupe, autour du capitaine Thierry Dusautoir. La liste des 36 joueurs : Piliers (6) Uini Atonio (La Rochelle), Eddy Ben Arous (Racing-Métro), Xavier Chiocci (Toulon), Vincent Debaty (Clermont), Nicolas Mas (Montpellier), Rabah Slimani (Stade Français) Talonneurs (3) Guilhem Guirado (Toulon), Benjamin Kayser (Clermont), Dimitri Szarzewski (Racing-Métro) Deuxième ligne (4) Alexandre Flanquart (Stade Français), Yoann Maestri (Toulouse), Pascal Papé (Stade Français), Sébastien Vahaamahina (Clermont) Troisième ligne aile (4) Thierry Dusautoir (Toulouse), Bernard Le Roux (Racing-Métro), Yannick Nyanga (Toulouse), Fulgence Ouedraogo (Montpellier)

