Abattoirs AIM : les précisions de la préfète de la Manche

Le communiqué intégral de la préfecture de la Manche, daté de ce lundi 18 mai 2015 :

"Suite aux déclarations faites récemment concernant le versement à la société nouvelle AIM group de l'accompagnement de l’État prévu dans le cadre du projet de reprise de l'abattoir de Sainte-Cécile par ses salariés, la Préfète de la Manche précise que le principe d'une contribution de l’État a été acté par un courrier du ministre de l’Économie le 28 mars dernier adressé aux représentants du personnel du site, pour un montant pouvant atteindre 2,5 millions

d'euros.

Le plan de financement prévisionnel, communiqué dans le cadre de l'offre de reprise partielle d'AIM Groupe au tribunal de commerce de Coutances et repris par ce dernier dans son jugement en date du 31 mars, prévoyait un versement échelonné de l’État comme suit : 1,5 M€ en juin et le solde en août 2015.

Sur la base de cette demande, et pour pouvoir en engager l'instruction administrative, des éléments techniques ont été sollicités auprès des repreneurs de l'abattoir de Sainte-Cécile qui les ont fournis mercredi 13 mai 2015.

Compte tenu des besoins urgents de trésorerie exprimés ces derniers jours par la société nouvelle AIM group ainsi que par ses fournisseurs, plusieurs réunions ont été tenues en préfecture entre le jeudi 14 et le lundi 18 mai, afin d'y trouver des solutions opérationnelles.

L’État réaffirme que son engagement n'est pas remis en cause et met en œuvre toutes les actions pour réduire les délais nécessaires à la mise en place de sa contribution à la reprise de l’entreprise par ses salariés."