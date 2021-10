Rouen : Le Studio Ephémère revient (diaporama)

C’est un concept novateur : des créateurs louent ensemble un local pendant deux mois pour exposer et vendre leurs créations, puis changent de lieu. « A ma connaissance, c’est la première initiative de ce genre en France, » expose Tsanta Maulay qui a créé le concept il y un an et demi. Cette jeune créatrice de tours de cou cherchait des espaces de diffusion pour vendre ses productions. « Mais les opportunités sont rares et parfois fort coûteuses ». C’est en voyant des espaces commerciaux vides qu’elle a eu l’idée de les occuper temporairement. « Il a fallu convaincre les propriétaires de nous louer leur local pendant sur courte durée. Ca a été un peu difficile au début. Aujourd’hui, c’est un agent immobilier de Ciblaction qui trouve les locaux pour nous.» Explique Tsanta.

Les premiers créateurs exposent jusqu’au 31 mai. Ensuite, ils cèderont la place à d’autres et ainsi de suite toutes les semaines. Aujourd’hui nous pouvons admirer des peintures, des sculptures sur Lin et en rotin, des bijoux, des meubles et des dentelles en carton. Voir notre diaporama.

Pratique : http://www.lestudioephemere.com