Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 16 et 17 mai

MANCHE



Jusqu'à dimanche, Cherbourg-Octeville fête la Sainte-Echelle, un rendez-vous musical et festif avec de nombreuses animations. Retrouvez, dés maintenant, le programme complet des festivités sur Cherbourg



Durant 2 jours, Lessay accueille la 2ème étape du championnat de France de Rallycross. Rendez-vous dès samedi pour voir les pilotes. Tarifs à la journée ou au week-end.



Samedi, pour les 130 ans du service incendie et les 20 ans du centre de secours, les sapeurs-pompiers de Pontorson vous ouvrent leurs portes. De nombreuses activités seront proposées. Rendez-vous, ce samedi, de 10h à 17h, au parc d'activités Delta, route d'Avranches.



Samedi, l'association Retour des Vétérans en Normandie, en partenariat avec le Musée du Débarquement de Utah Beach, organise une randonnée pédestre sur le secteur de Utah Beach/ Sainte-Marie-du-Mont. Les fonds récoltés seront entièrement reversés à l’association afin de permettre aux vétérans de revenir en Normandie.



En solo, en duo, en trio, en quatro, en équipes hommes/femmes ou mixte, que vous soyez licenciés ou non les organisateurs de la 2nde édition des 8 heures de Saint-Sauveur-le-Vicomte, vous attendent, dimanche, pour confirmer l’élan de 2014. Le bulletin d'inscription et toutes les infos sont à retrouver sur Team Bricquebec Cotentin



Dimanche, le Comité des fêtes de Montchaton organise une animation sur le thème de la mer. Au programme : des chants marins avec la venue de deux groupes «Le cœur des marins du Cotentin» et «Les encombrants». Venue de l'association «Mini-Bac» avec leurs reproductions de bâteaux miniatures, exposition et repas champêtre sont également prévus.



CALVADOS



Jusqu'à dimanche, se tient à Port-en-Bessin, le défi des Ports de Pêche. C'est un regroupement, chaleureux et spontané, de la grande famille des marins pêcheurs qui réunit, le temps d'une régate, les mondes de la pêche et de la plaisance.



Vendredi et tout ce week-end, se tient à Ouistreham, le salon bien vivre sa maison. L'occasion de rencontrer de nombreux exposants dans le domaine de l'habitat et de la décoration. Le salon est ouvert vendredi de 14h à 19h, samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 17h. L'entrée est gratuite.



Vendredi et samedi, l'Association Sports et Loisirs du Chemin Vert, section futsal, organise un tournoi pour les jeunes et les adultes. Rendez-vous dès 10h aux gymnases du Chemin Vert et de la Folie Couvrechef. La compétition senior se tiendra aux mêmes heures mais le samedi. Plus d'infos sur ASCLV



Ce samedi, participez au FCB Festival à Thaon, organisé par l'association le Thaon des loisirs. Retrouvez 8 concerts et des animations pour toute la famille. Rendez-vous ce samedi à Thaon à partir de 16h, l'entrée est à 5€, c'est gratuit pour les moins de 12 ans.



ORNE



Jusqu'à dimanche, rendez-vous à l'Aigle pour profiter de la grande manifestation des 4 jours. Au programme : fête foraine, foire exposition et beaucoup d'animations. Toutes les infos sont sur L'Aigle



Jusqu'à dimanche, retrouvez la Maxi-Verte à Domfront, le rendez-vous incontournable des VTTistes. Quatre jours de VTT au coeur du domfrontais. Retrouvez sur place plusieurs animations et un marché du terroir. La Maxi-Verte c'est à Domfront jusqu'à dimanche. Toutes les infos sur Maxi-Verte 2015



Tout ce week-end, c'est le 24ème Corso Fleuri organisé par le Comité des fêtes de Saint-Germain-du-Corbéïs. Au programme : une soirée repas spectacle, un feu d'artifice, une vente-exposition artisanale, une expo aéro-modélisme et un défilé de chars et fanfares.



La Foire des Andaines se tiendra tout ce week-end entre Saint-Michel-des-Andaines et Bagnoles-de-l'Orne. 5 kms de déballage, 2000 exposants sont attendus. Rendez-vous samedi et dimanche pour en profiter. Plus d'infos sur La Ferté Macé



Samedi, c'est la nuit des musées partout en Europe et notamment en Normandie dans la communauté de commune de Tourouvre. Le thème de cette année c'est la publicité. La projection peut-être visionnée entre 18h et 22h30, rue du Québec à Tourouvre.