Basket : Mondeville s'enfonce un peu plus encore

En tête durant... 10 secondes (les premières du match), elles n'ont ensuite cessé de courir après le score. Accusant dix longueurs de retard dès le premier quart-temps (13-23, 7'), Mondeville a toujours été tenu à distance respectable par son adversaire, modeste dixième de Ligue féminine. Il n'y a que dans le troisième quart-temps que les coéquipières d'Aurélie Bonnan, meilleure marqueuse mondevillaise avec 14 points, ont tenté d'amorcer un retour (42-46, 32'). Mais leur passivité défensive a eu raison de timides sursauts d'orgueil. « Il est impossible de gagner le match en encaissant 85 points, constate la capitaine de l'USOM. D'autant plus que l'on n’a pas été spécialement adroites, on a loupé pas mal de choses. » Cette onzième défaite de la saison en vingt matchs assure d'une chose : pour aller chercher une qualification en coupe d'Europe, il faudra passer par le Challenge Round à l'issue de la saison régulière.

En attendant ce rendez-vous, sans crainte de descente et avec l'hypothétique espoir de gagner au mieux quelques places au classement, Mondeville va devoir retrouver un fond de jeu digne de son rang. Face à Aix, les joueuses d'Hervé Coudray étaient extrêmement loin du compte. « On ne fait pas les efforts nécessaires, ou on ne les faits pas à cinq en même temps et pendant quarante minutes, peste le coach mondevillais. On ne joue pas suffisamment dur, pas de manière suffisamment intelligente défensivement. Il n'y a pas assez de volonté défensive commune et individuelle. Certaines joueuses ne font pas l’effort de courir après leur adversaire, de prendre la joueuse qui a la balle en main. C'est toujours : "va à ma place faire la défense". On ne joue pas ensemble et on ne veut pas se faire mal ensemble. » Mondeville, qui n'a jamais vraiment convaincu cette saison à l'exception de quelques exploits en Euroligue, va tenter de relever la tête en huitième de finale de Coupe de France au Havre, ce samedi 12 mars. Mercredi 16 mars, c'est un déplacement périlleux à Arras qui l'attendra.