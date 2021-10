Sortie cinéma : Le talent de mes amis

Sur le plan privé, Alexandre et Jeff sont heureux avec respectivement Carole et Cécile. Mais, si Jeff et Cécile ont des enfants, Alexandre et Carole ont beaucoup de mal à devenir parents.

Lors d'un séminaire dans leur société, Alexandre reconnaît son ami d'enfance en Thibaut, l'animateur, spécialisé en développement personnel. Très vite, ils retrouvent leur complicité d'autrefois, au grand dam de Jeff, qui devient jaloux. D'autant plus que Thibaut parvient à convaincre Alexandre de réaliser son rêve d'autrefois : devenir chanteur.

On connaît le duo de Catherine et Liliane, du "Petit journal" de Canal+, et l'on connaît le talent d'auteur et d'humoriste d'Alex Lutz. Pour son premier film, écrit avec la collaboration de ses amis Tom Dingler et Bruno Sanchez, il a réussi une comédie sympathique, qui oscille entre humour et émotion. Avec finesse, il parle des trentenaires qui se remettent en question.

L'amour, la fidélité, le désir d'enfant, mais aussi les rêves de l'adolescence tissent la trame d'une intrigue qui surprend par sa profondeur, à tel point que les scènes d'émotion sont plus réussies que celles de comédie, même si celles-ci ne manquent pas de drôlerie.

En prime, on a droit à quelques scènes avec la grande Jeanne Moreau. Un plaisir qui ne se refuse pas !

Comédie française. D'Alex Lutz, avec Alex Lutz (Alexandre Ludon), Tom Dingler (Thibaut Redinger), Bruno Sanches (Jeff Cortes), Audrey Lamy (Cécile), Anne Marivin (Carole), Sylvie Testud (Stephane Brunge), Jeanne Moreau (la grand-mère de Thibaut) (1h38).