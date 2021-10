Varsovie (AFP). Pologne: les résultats partiels confirment le revers de Komorowski au 1er tour

Les résultats partiels du 1er tour de l'élection présidentielle en Pologne ont confirmé lundi le revers du président sortant Bronislaw Komorowski face à son principal rival, le candidat conservateur d'opposition Andrzej Duda, 42 ans. Les deux hommes s'affronteront au second tour, le 24 mai. Après le dépouillement des bulletins de 27 sur 51 circonscriptions, M. Duda, candidat du parti Droit et Justice (PiS) dirigé par Jaroslaw Kaczynski, obtenait 36,7% des voix. M. Komorowski, pourtant donné favori par tous les sondages pré-électoraux, était lui crédité de 31,9%, a annoncé la Commission électorale nationale. Un candidat contestataire, le rockeur de 51 ans Pawel Kukiz, est arrivé troisième avec 21%, un résultat au-delà de toute espérance. Aucun des neuf autres candidats, dont cinq populistes nationalistes de droite, n'a dépassé la barre de 4%, selon ces résultats partiels. M. Komorowski, élu pour son premier mandat en 2010 et soutenu par le parti gouvernemental Plateforme civique (PO, centre droit), avait lui-même qualifié dimanche soir ces résultats de "sérieux avertissement" adressé au "camp du pouvoir".

