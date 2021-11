Varsovie (AFP). Pologne : les conservateurs eurosceptiques ont la majorité absolue aux législatives

Les conservateurs catholiques du parti eurosceptique Droit et Justice (PiS, opposition) de Jaroslaw Kaczynski ont obtenu la majorité absolue aux élections législatives polonaises, selon des projections de trois chaînes de télévision rendues publiques dimanche soir. D'après ces projections communes fondées sur un sondage réalisé à la sortie des bureaux de vote, Droit et Justice a recueilli 39,1% des voix, ce qui lui donne 242 des 460 sièges de députés. Les libéraux centristes de la Plateforme civique (PO) de la Première ministre sortante Ewa Kopacz ont obtenu 23,4%, soit 133 sièges. Le mouvement antisystème du rockeur Pawel Kukiz arrive troisième avec 44 mandats, le parti Nowoczesna (Moderne) du néo-libéral Ryszard Petru en a 22 et le parti paysan PSL, allié des libéraux sortants, 18. Dans ses premiers commentaires, Jaroslaw Kaczynski a souligné que c'était la première fois dans l'histoire de la Pologne depuis la chute du communisme qu'un parti allait gouverner seul ce pays et a dit qu'il voulait "tendre la main" aux partis qui voudraient collaborer avec le PiS. De son côté, la Première ministre sortante Ewa Kopacz, a reconnu sa défaite, tout en déclarant que son parti "n'avait pas perdu ces huit dernières années". "La Pologne est un pays qui progresse du point de vue économique, où le chômage est à un chiffre. C'est dans cet état que nous laissons la Pologne à ceux qui ont remporté les élections aujourd'hui". Quant à la gauche, représentée par deux formations concurrentes, elle est éliminée, pour la première fois depuis la chute du régime communiste en 1989, du futur parlement, pour n'avoir pas atteint les seuils d'éligibilité.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire