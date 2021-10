Montmeló (Espagne) (AFP). GP d'Espagne: Rosberg fait retomber sur terre l'extraterrestre Hamilton

Nico Rosberg, grand amateur de football, est bien revenu dans le match de la saison 2015 de Formule 1 en faisant retomber sur terre l"extraterrestre" Lewis Hamilton, son partenaire chez Mercedes, dimanche en Catalogne, et en reléguant la concurrence de Ferrari à distance. "C'était un week-end fantastique. Tout a bien marché", a dit l'Allemand âgé de 29 ans, radieux après sa victoire sur le circuit de Montmelo, la 9e seulement de sa carrière en F1. Cette saison, Rosberg a terminé chacun des cinq Grands Prix à la même place que sur la grille de départ. De quoi le motiver encore plus pour signer une nouvelle pole position à Monaco, chez lui, dans moins de deux semaines, sur une piste où il s'est imposé en 2013 et 2014. "C'est la course la plus légendaire de la saison et le circuit le plus exigeant, le plus excitant en termes de pilotage. C'est d'autant plus génial que je dors à la maison et que je peux aller à pied ou en scooter jusqu'au circuit", a dit Rosberg dimanche, sous sa casquette blanche, avant de quitter la Catalogne. - Supporteur de l'En Avant Guingamp - A ses côtés, en conférence de presse, Hamilton faisait grise mine sous sa casquette noire. Décrit comme un "extra-terrestre" par son patron Niki Lauda en début de semaine, après trois victoires en quatre GP, il est brutalement retombé sur terre. "Je n'ai pas réussi à trouver le bon rythme. Nico a fait un travail fantastique", a reconnu le double champion du monde anglais Supporteur affiché de l'En Avant Guingamp -une passion transmise par un membre français de son entourage chez Mercedes-, Rosberg ne cache pas son amour pour le foot. Avant chaque GP, il passe le temps en jonglant avec un ballon, derrière son stand. Et avant chaque GP de Monaco, il participe à un match de bienfaisance avec d'autres pilotes. Supporteur d'un club breton, Rosberg a aussi la tête dure comme un joueur breton, derrière son sourire angélique et ses cheveux blonds. Même s'il a encore 20 points de retard sur Hamilton, en quête d'un troisième titre mondial, il sait qu'il reste 14 GP à courir et il entend jouer à armes égales avec son ancien ami d'enfance et rival en karting. - Encore 350 points à prendre - L'arme fatale, c'est cette Mercedes W06 Hybrid qui a encore terminé loin devant dimanche, avec une sacrée marge d'erreur sur ses rivales, Ferrari comprises : Sebastian Vettel, le quadruple champion du monde, a ainsi fini à 45 secondes de Rosberg. La menace Ferrari s'étant momentanément éloignée, l'Allemand, bien dans sa tête et futur papa, en août, va donc pouvoir se concentrer sur son duel avec un Hamilton à nouveau célibataire et moins serein qu'il en a l'air. Hamilton mène 111 à 91, mais il reste encore 350 points à prendre (14 fois 25 points pour une victoire) au maximum, et le prochain feuilleton du duel Rosberg-Hamilton est programmé pour dans dix jours, à Monaco, où les deux résidents monégasques vont se retrouver sur terrain neutre. Enfin presque. Nico a été élevé dans la Principauté, et il y connaît chaque rebord de trottoir, chaque portion de rail de sécurité. Lewis par contre s'est installé plus tard, alors qu'il était déjà champion du monde. Et lui ne joue pas au foot. Ce qui l'intéresse à l'idée de courir le GP de Monaco ? "Les filles", a lâché le champion anglais dimanche, dans un clin d'oeil à l'adresse de la presse.

