Paris (AFP). La vitesse maximale à 80 km/h expérimentée sur trois tronçons

La baisse de 90 km/h à 80 km/h de la vitesse maximale autorisée sera expérimentée sur un total de 81 kilomètres sur trois tronçons routiers couvrant quatre départements, a annoncé lundi le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Cette expérimentation visant à réduire le nombre de morts sur les routes est prévue pour une durée de deux ans, à compter de cet été. Elle avait été annoncée par le ministre il y a près d'un an, le 16 juin 2014. Les tronçons concernés se trouvent sur la RN 7 (18 km dans la Drôme), la RN 151 (17 km dans la Nièvre et 32 km dans l'Yonne) et la RN 57 (14 km en Haute-Saône). "Cette expérimentation sera transparente, honnête et rigoureuse", a insisté le ministre de l'Intérieur devant le Conseil national de la sécurité routière (CNSR). "C'est sur cette base que nous pourrons prendre, là où cela sera nécessaire, des décisions qui pourront s'imposer à tous parce qu'elles seront comprises par tous et parce qu'elles résulteront de données tangibles et non de spéculations et de pétitions de principe." Le président du Conseil, Armand Jung, s'est félicité de cette mesure, "l'aboutissement de deux ans de travail". "Il faut l'expérimenter pour savoir où l'on va", ne pas imposer "une mesure générale à l'ensemble des conducteurs" et après être obligé de faire marche arrière, a-t-il déclaré à l'AFP. "On ne sait pas les critères qui ont présidé aux choix de ces itinéraires", a quant à elle déploré la présidente de la Ligue contre la violence routière, Chantal Perrichon, qui défendait une baisse généralisée de la vitesse.

