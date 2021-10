Trois interpellations de pilotes de quad ce week-end près de Rouen

Une opération de sécurisation dans les massifs forestiers était organisée ce dimanche 10 mai de 14h à 18h dans la forêt domaniale de la Londe, située sur les communes d'Orival, de Oissel, Sotteville-lès-Rouen, Saint-Etienne-du-Rouvray, de la Londe, de Petit-Couronne, Grand-Couronne, Petit-Quevilly et Grand-Quevilly.

18 policiers étaient requis par le procureur de la République de Rouen dont quatre motocyclistes de la formation motocycliste, quatre policiers de la Brigade Anti-Criminalité et quatre personnes de l'office national de la chasse et de la faune sauvage.

Trois conducteurs ont été interpellés pour conduite d'engin à moteur non homologué et un conducteur a été interpellé alors qu'il ne portait pas de casque. Les trois moto cross, une Yahama 250, un YCF 125 et un Ducar 125 ont été placés en fourrière.