Langkawi (Malaisie) (AFP). Un millier de boat people arrivent en Malaisie

Plus de mille migrants de la minorité rohingya, originaires de Birmanie et du Bangladesh, sont arrivés en Malaisie par la mer, a annoncé la police lundi. "Nous pensons qu'il y avait trois bateaux avec à bord 1.018 migrants", abandonnés par des passeurs dans des eaux peu profondes au large de l'île de Langkawi, a déclaré le chef ajdoint de la police locale. Environ 400 migrants, également de Birmanie et du Bangladesh, ont été secourus parallèlement par les autorités indonésiennes au large d'Aceh, dans le nord-ouest de l'Indonésie, au lendemain de l'arrivée par la mer de 600 autres personnes.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire