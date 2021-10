Paris (AFP). Concours Lépine: énergies alternatives et recyclage à l'honneur

La 144e Concours Lépine a récompensé samedi des innovations "vertes", qui privilégient recyclage et économies d'énergie, limitant ainsi les ponctions sur l'environnement et les ressources naturelles. Le prix du Président de la République, matérialisé par un vase en porcelaine de Sèvres décerné depuis 1901, a ainsi couronné parmi 600 propositions une unité mobile pour fabriquer, en plein champ, des combustibles à partir de résidus agricoles, moitié moins chers que le fioul ou le gaz, énergies fossiles polluantes. Le Granulateur Mobile H-énergie a été mis au point par trois vieux complices, artisans alsaciens, tous trois déjà désignés Meilleur Ouvrier de France, le titre de l'excellence, dans leur catégorie. Agés de 44 à 46 ans, Charles Herrmann, Philippe Durrhammer et Xavier Rémond, (MOF chauffage, électricité et serrurerie), ont essayé tous les résidus possibles, agricoles et viticoles, a raconté M. Herrmann à l'AFP. "Notre unité peut transformer aussi bien la paille de maïs, de colza, d?épeautre, que les sarments de vignes ou les branches" ajoute-t-il. "La première idée était de récupérer ces déchets comme faisaient nos grands-pères avec les sarments de vigne pour faire le feu" se souvient-il. Et de travailler "sur place pour éviter le coût de transport des matériaux." Selon la matière première, la machine traite "plus ou moins une tonne à l'heure". Le granulateur mobile compte déjà une unité en service. Le Concours Lépine, "un tremplin" espèrent les inventeurs, lui apportera un peu plus de visibilité en France voire un constructeur. D'autant que l'Australie et le Canada notamment ont déjà exprimé leur intérêt. Pour rester dans le même registre écologique, le Grand Prix, ou Prix du Sénat, distingue un procédé de recyclage des pneus par thermolyse, oeuvre d'un inventeur allemand, Klaus Peter Schulz. - Pur Sound et Canibal - Quatorze pays étaient représentés cette année au Concours Lépine, en marge de la Foire de Paris, dont la Bosnie-Herzégovine, la Chine, la Pologne, la Russie et Taïwan, selon les organisateurs. Recyclage et traitement des déchets à l'honneur encore avec le 3e prix du palmarès, dit de l'Assemblée nationale, décerné au "Canibal", un collecteur unique d'ordures capable de reconnaître et de trier les bouteilles, gobelets ou canettes. Dans un tout autre registre, le bien-être de l'humain cette fois, Raoul Parienti a mis au point une application "Pur Sound" pour smartphone permettant d'ajuster le son du téléphone aux déficiences de l'oreille. Cette trouvaille destinée aux personnes qui entendent mal corrige fréquence par fréquence les failles de l'ouïe préalablement mesurée par audiogramme. C'est le Grand Prix du concours Lépine 2015. Enfin deux étudiants de l'Ecole des Ponts et Chaussées ont reçu le prix de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Ile de France pour un casque de pompiers baptisé Ektos (sauver, en grec) muni d'une petite caméra permettant de progresser même dans les fumées denses. Alice Froissac, 26 ans et son complice Corentin Huard, 24 ans, ont développé à leur contact un équipement collant aux besoins des pompiers: "Nous avons commencé par les rencontrer et essayer leur équipement pour nous mettre en situation. Ils ont simulé un incendie et nous avons réalisé qu'on ne voyait pas à 30 cm dans les fumées noires", raconte la jeune femme à l'AFP. Un handicap qu'ils corrigent avec une petite caméra infra-rouge installée sur le casque. Chaque nouveau prototype a été soumis au verdict des professionnels. "Aujourd?hui"hui nous avons un prototype fonctionnel, l'objectif est maintenant de le miniaturiser, si possible avant la fin de l'année". Les lauréats du concours Lépine sont souvent les super-stars du quotidien de demain: depuis sa création la compétition a déjà permis l'émergence d'une foule d'objets devenus indispensables, du stylo à bille, au presse-purée, ou aux verres de contact.

