Potiskum (Nigeria) (AFP). Un kamikaze ouvre le feu devant un lycée du nord-est du Nigeria: 12 blessés

Douze étudiants ont été blessés grièvement vendredi par un kamikaze qui a ouvert le feu avant de se faire sauter à l'explosif devant un lycée de la ville de Potiskum, dans le nord-est du Nigeria, une région régulièrement visée par Boko Haram, selon un policier et des témoins. Plusieurs étudiant du "College of Administrative and Business Studies" de l'Etat de Yobe ont raconté que l'assaillant, qui portait une ceinture d'explosifs, s'était ensuite suicidé après avoir épuisé ses munitions, mais sans faire d'autres victimes.

