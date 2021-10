Whitney (Royaume-Uni) (AFP). Cameron: une très grande nuit pour le parti conservateur

Le Premier ministre sortant David Cameron, confortablement réélu député dans sa circonscription, a déclaré vendredi que c'était "une très grande nuit pour le parti conservateur", bien parti pour former le nouveau gouvernement selon les estimations. "Il s'agit clairement d'une très grande nuit pour le parti conservateur", a déclaré le leader des Tories, soulignant toutefois qu'il était "trop tôt pour savoir exactement quel sera le résultat" final. Les conservateurs étaient crédités de 325 députés, à un siège de la majorité absolue, par une projection de la BBC diffusée vendredi peu avant 06H00 (05H00 GMT) qui attribuait 232 sièges au Labour et 56 aux nationalistes écossais du SNP. Si cette projection diffusée après dépouillement des deux tiers des circonscriptions se confirmait dans les résultats définitifs, David Cameron pourrait former un nouveau gouvernement sans avoir besoin de trouver des alliés. Le chef des travaillistes Ed Miliband, réélu dans sa circonscription a admis vendredi que la nuit avait été "très décevante" pour son parti. "Les résultats sont encore en train d'arriver mais ça a été clairement une nuit très décevante et difficile pour le Labour", a-t-il déclaré après sa réélection, alors qu'un sondage de sortie des urnes créditait le parti travailliste de 239 sièges contre 316 pour les conservateurs.

