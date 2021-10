Paris (AFP). Europa League: Séville marche vers la finale, Naples en est loin

Le FC Séville, vainqueur de la Fiorentina (3-0), est particulièrement bien parti pour défendre son titre en finale de l'Europa League, tandis que Naples se trouve en ballottage défavorable après le nul (1-1) concédé à domicile face à Dniepropetrovsk dans l'autre demie. Dans un match très animé, les Sévillans, qui n'ont jamais été éliminés au stade des demi-finales de la C3, se sont montrés bien plus réalistes que la Viola, une équipe joueuse, souvent séduisante même, mais dont les attaquants ont été terriblement maladroits. Ce qui a été loin d'être le cas d'Aleix Vidal, le très offensif arrière droit des Andalous auteur d'un superbe doublé. L'Espagnol a d'abord ouvert le score à la 17e minute, sa frappe croisée imparable ponctuant une belle action collective où Carlos Bacca lui a délivré le centre décisif. Il a ensuite doublé la marque en début de seconde période, en trompant Neto le gardien florentin qui avait anticipé un centre, encore à la conclusion d'une contre-attaque, avec cette fois Victor Vitolo dans le rôle du passeur. S'il a globalement maîtrisé son sujet, le FC Séville aurait néanmoins pu voir sa tache se compliquer sans "l'opération-vendange" de Matias Fernandez en face. - Gameiro joker de luxe - Deux minutes après l'ouverture du score, l'attaquant chilien a inexplicablement manqué de cadrer une reprise tout près des cages (19e), avant de perdre un duel face à Sergio Rico (23e). Et le gardien sévillan de se montrer encore déterminant dans la foulée devant Mohamed Salah (24e). Finalement Kévin Gameiro, remplaçant de luxe du club andalou, servi par Benoît Trémoulinas pour un but 100% français, a parachevé le large succès du tenant du titre (75e). Séville semble avoir pavé sa route vers Varsovie, où le 27 mai il aura peut-être l'occasion de devenir le premier club à remporter une quatrième C3. Une dernière marche qui devait logiquement l'opposer à Naples, qui avait les faveurs des pronostics face à Dniepropetrovsk. Mais il n'en a rien été à San Paolo d'où le club ukrainien repart avec un résultat nul d'autant plus précieux (1-1) qu'il est agrémenté du fameux but à l'extérieur qui compte double, donc cher. Un but égalisateur, en l'occurrence, inscrit par Seleznyov à la 81e minute, alors qu'il se trouvait en position de hors jeu au départ de l'action et qui est venu punir le Napoli, dominateur mais bien moins rayonnant que d'habitude dans cette compétition, à l'image de Gonzalo Higuain qui a raté plusieurs occasions. Le club campanien, qui avait ouvert le score par David Lopez de la tête sur corner (50e), devra retrouver du réalisme dans une semaine en Ukraine sous peine d'une grosse désillusion.

